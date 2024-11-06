Трамп многократно обещал завершить войну в Украине за 24 часа

В сети начали принимать ставки на способность Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, завершить войну в Украине в течение трех месяцев. Вероятность такого сценария оценивается букмекерами в диапазоне от 40 до 56%.

На момент публикации показатель составил 43%. Ставки можно сделать на децентрализованной платформе прогнозирования Polymarket.

Стоит отметить, что несмотря на неоднократные заверения победителя президентской гонки, что в случае избрания его главой США он завершит войну России против Украины в течение суток, букмекеры дали ему значительную фору. Между тем некоторые клиенты платформы утверждают, что этот временной промежуток будет слишком коротким.

Ранее Трамп не раз заявлял, что может завершить войну в Украине "за 24 часа", но конкретные детали этого плана остаются неизвестными. Он уверял, что смог бы добиться соглашения между Россией и Украиной благодаря своим дипломатическим навыкам, но не раскрывал никаких деталей, утверждая, что они "не подлежат огласке" для более широкой аудитории.

Хотя Дональд Трамп еще официально не стал президентом США, популярный сервис прогнозов уже определил условия:

"Украина и Россия официально объявят по крайней мере о временном перемирии, прекращении огня по всей линии фронта или урегулировании конфликта путем переговоров. Это должно произойти в любое время между объявлением Associated Press Дональда Трампа победителем выборов и 23:59 19 апреля 2025 года по восточному времени".

Напомним, историк и писатель Роман Пономаренко уверен, что утверждение, что "Трамп является человеком Путина" – это сказки для идиотов. В вопросе украино-российской войны будущий глава США – настоящая "темная лошадка".