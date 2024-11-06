Журналист, блоггер и бывший нардеп специально для "Телеграфа" о том, как победа Трампа создает неопределенность для поддержки Украины в войне с Россией, но оставляет надежду на стабильность

5 ноября Дональд Трамп победил на 60-х юбилейных выборах и стал 47 президентом Соединенных Штатов Америки. Это первый президент США, которому удалось победить во второй раз, после поражения на предыдущих элекциях.

Но Трамп не просто победил. Он фактически получил монобольшинство, как "Слуга народа" в 2019 году в Украине. Поскольку, кроме Белого дома, республиканцы получили еще и большинство в Сенате и Палате представителей, они контролируют Верховный Суд и большую часть губернаторов. Трамп, кроме того, выиграл выборы во всех swing state – шатких штатах.

Учитывая это, в Европе и Украине резко увеличилось количество политиков, которые знают Трампа "с детства" и всегда верили в его победу. Ну, это понятно: президент США – фигура такого веса, с которой лучше иметь хорошие и дружественные отношения.

Первым, как полагается, поздравил Дональда премьер Венгрии Виктор Орбан, хотя сам Трамп и называл его однажды президентом Турции. А через несколько минут после Орбана Трампа поздравил и Владимир Зеленский.

Ведь нам Трамп не менее важен, чем самим американцам. И именно от него в наибольшей степени зависит, удастся ли Украине выстоять в тяжелом поединке с путинской Россией. Сам Путин Трампа с победой, на всякий случай, пока не спешит официально поздравлять. Ибо кто знает, как оно пойдет дело с тем Трампом. Поведение его не прогнозируемое, и на данный момент, думаю, неизвестно окончательно и самому Трампу.

Что можно утверждать однозначно: будет интересно, а события будут развиваться быстро и неожиданно. Мир вступил в зону большой геополитической турбулентности. Любые далеко идущие прогнозы о развитии ситуации в мире больше не стоят и денег. Будущее этого нового мира прекрасно объясняется универсальными украинскими народными формулами: "Всякое может быть" и "На все воля божья".

Но нам, конечно, главное, чтобы эти события, турбулентности и потрясения не нанесли большого и непоправимого вреда Украине.

Так что нам ждать от Трампа, учитывая, что он однажды говорил о том, что Украине следует принять все условия Путина, а дня следующего – рассказывал, как угрожал тому же Путину превентивным ядерным ударом. Победа Трампа нам на пользу, или на беду?

Во-первых, президент Соединенных Штатов Америки – это сильнейший лидер. Наверное, самый сильный во всем современном мире. Но! Не сильнее самой Америки. Следует помнить, что в США существует ряд предосторожностей, противовесов и балансов, исключающих узурпацию власти и принятие единоличных императивных решений. Поэтому мы искренне надеемся, что в следующие четыре года будем видеть позицию Соединенных Штатов, а не личную позицию Трампа, в том числе и по отношению к Украине.

Во-вторых, действительно неизвестно, какую позицию по "украинскому вопросу" выберет Дональд Трамп. Республиканская партия США – довольно не однородная сила. С одной стороны там есть трамписты (так называемая группа MAGA (Make America Great Again), представленная в том числе и разнообразными фриками во главе с Иланом Маском. Но есть и старые "настоящие" республиканцы, еще рейгановские школы, которые всегда видели и видят в России врага. Более того, можно утверждать, что в команде Трампа на сегодняшний день присутствует достаточно сильная и влиятельная "проукраинская группа".

В-третьих, команда Трампа – это еще и топ производители военного вооружения в мире: Raytheon, выпускающий системы ПВО Patriot, Lockheed Martin и Northop Grummer. Это для нас тоже очень важно.

В-четвертых, победа Трампа на президентских выборах в США не победа Путина. Цель Путина – хаос в демократическом мире. Хаос – это форма его выживания. Ему нужно, чтобы миру было не до него. Поэтому Россия ни за кого не болела на этих выборах, а рассчитывала на судебную волокиту, столкновение сторонников, беспорядки и дестабилизацию. Этого не вышло.

В-пятых, следует помнить, что именно при предыдущем президенте Трампа Украина впервые получила из Соединенных Штатов летальное оружие, в том числе и противотанковые "джавелины", тогда как его предшественник Барак Обама во время крымского кризиса и АТО на Донбассе, щедро предлагал Украине каски и теплые одеяла

И, наконец, в-шестых. За три года войны мы стали совсем другой страной, другой нацией, другими людьми. Но нам предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы не зависеть от результатов выборов в США, Великобритании и Германии.

Поэтому многочисленным "вестникам апокалипсиса", рассказывающим, что уже завтра на вечер российские танки будут в Варшаве, или в Лиссабоне, нужно немного успокоиться. Америка – еще Америка. Дональд Трамп никак не захочет начинать свое правление с поражения. Трамп сможет найти общий язык и с Путиным, и с Ким Чен Ином, и с Али Хаманеи, и с ХАМАСом, и даже с товарищем Си Цзиньпином. И это, скорее всего, будут не уговоры. Это будут требования или предложения, от которых отказываться легкомысленно и недальновидно.

Трамп обещал завершить украино-российскую войну за сутки. Но это был "избирательный" Трамп, риторический. Сегодня наступает время реального и прагматичного Трампа. Самый вероятный сценарий – так называемая "заморозка" конфликта, утверждают аналитики. По крайней мере, именно так можно расценивать статью глубоко посвященного в тему и приближенного к республиканцам Ричарда Хааса, почетного президента Совета по международным отношениям в Foreign Affairs.

В своей первой публичной речи после оглашения результатов выборов Дональд Трамп сказал, что его цель – покончить с войнами. Но он должен давать себе отчет, что для этого, прежде всего, нужно покончить с причинами их возникновения. И эти причины не абстрактны, у них есть конкретные имена и фамилии: Путин, Ким Чен Ын, Хаманеи и тд.

Как стало известно вечером 6 ноября, бывший премьер Британии и давний и последовательный лоббист Украины Борис Джонсон вылетел на встречу с Дональдом Трампом. Ключевая тема разговора, как сообщил экс-премьер: Украина!

Поэтому не торопитесь в умирающую яму, никто нас не покинул…