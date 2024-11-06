Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей" победой на выборах в США

Украина надеется на развитие взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. По словам главы государства, подход нового президента может приблизить мир в Украине.

Об этом он написал на своей странице в X (Twitter). Так, президент Украины назвал победу Трампа "впечатляющей" и заявил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами.

Лидер Украины отметил, что ценит приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в мировых делах.

"Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина, как одна из сильнейших военных держав Европы, стремится обеспечить долгосрочный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников",- написал Зеленский.

Отметим, что официально победитель выборов еще не объявлен, однако многие американские СМИ, ссылаясь на предварительные результаты, утверждают, что победил Трамп. Также нового президента США с победой уже поздравили президент Франции и премьер Израиля.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. 5 ноября состоится общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия. Голоса избирателей будут переданы Конгрессу США для подсчета 6 января 2025 года. Для победы кандидатам необходимо набрать не менее 270 голосов избирателей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что республиканцы получили большинство в Сенате США.