Трамп будет договариваться с Путиным. Президент Чехии дал неутешительный прогноз

Павел подчеркивает, что в любом будущем мирном соглашении должно участвовать несколько сторон.

Дональд Трамп, победивший на выборах президента в США, предположительно, будет пытаться договориться с президентом России Владимиром Путиным. Однако его соглашение с главой Кремля, скорее всего, будет не в интересах Европы и Украины.

Как заявил президент Чехии Петр Павел на открытии конференции IISS Prague Defence Summit в Праге, помощь Запада Украине была недостаточно быстрой. Это позволило армии РФ продвигаться по территории Украины, пишет Aktuality.sk.

"Моя точка зрения, пожалуй, менее политкорректна, но я все равно ее скажу. С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько государств — и я горжусь, что среди них была Чехия — обеспечили Украину всем необходимым и тем, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было достаточно медленным, и я честно говорю, что эта медленная помощь позволила России продвинуться по украинской территории, несмотря на все проблемы с командованием и материально-техническим обеспечением, которые они тогда имели», — сказал Павел.

По его словам, из-за этого ситуация на фронте зашла "в какой-то степени в тупик". Однако сейчас она "больше развивается в пользу России, чем Украины". Президент Чехии подчеркнул, что в такой ситуации "трудно побуждать обе стороны к переговорам".

Павел отметил, что сейчас многие страны ожидают от будущей администрации США перемен. Некоторые ожидают, что Дональд Трамп выполнит свое обещание закончить войну РФ с Украиной "в течение 24 часов". Однако президент Чехии не считает это возможным. Более того, по его мнению, Трамп попытается заключить соглашение с Путиным.

Однако, отметил Петр Павел, такое соглашение "вероятно, не будет отвечать интересам Украины или Европы, поскольку оно, вероятно, будет включать передачу России части оккупированной территории Украины или условие для Украины, что оно не сможет стать членом НАТО не менее 20 лет".

Глава Чехии добавил, что любое мирное соглашение, в том числе и предусматривающее временные уступки РФ некоторых территорий Украины "до достижения дипломатического решения в будущем", должно происходить с участием нескольких сторон. В частности, речь идет о Китае, Индии и Европе.

Как сообщал "Телеграф", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после инаугурации победителя на выборах президента США Дональда Трампа "американцы выйдут из войны" в Украине. Европа же не сможет финансировать эту войну самостоятельно.