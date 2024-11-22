Поклонники мира с РФ, не убежите! "Орешник"достанет всюду - Юрий Касьянов
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Волонтер говорит, что с дьяволом невозможно договориться
После вчерашнего выступления Путина у нас еще остались люди, верящие, что с этим сумасшедшим можно о чем-то договориться, остановить войну, провести выборы, восстановить экономику, начать жить "как раньше"?
Эгей, сторонники мира, вы еще здесь?.. Убежали ли уже из этого проклятого места на земле?.. Далеко не уйдете — "орешник" достанет повсюду. Нет никакого выбора – с дьяволом невозможно договориться. Придется воевать.
Источник — сообщение Юрия Касьянова в Фейсбуке
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