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Поклонники мира с РФ, не убежите! "Орешник"достанет всюду - Юрий Касьянов

Автор
Юрий Касьянов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Путин, ракета Новость обновлена 22 ноября 2024, 12:26
Путин, ракета. Фото Коллаж "Телеграф"

Волонтер говорит, что с дьяволом невозможно договориться

После вчерашнего выступления Путина у нас еще остались люди, верящие, что с этим сумасшедшим можно о чем-то договориться, остановить войну, провести выборы, восстановить экономику, начать жить "как раньше"?

Эгей, сторонники мира, вы еще здесь?.. Убежали ли уже из этого проклятого места на земле?.. Далеко не уйдете — "орешник" достанет повсюду. Нет никакого выбора – с дьяволом невозможно договориться. Придется воевать.

Источник — сообщение Юрия Касьянова в Фейсбуке

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Теги:
#Ракета #Орешник