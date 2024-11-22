Волонтер говорит, что с дьяволом невозможно договориться

После вчерашнего выступления Путина у нас еще остались люди, верящие, что с этим сумасшедшим можно о чем-то договориться, остановить войну, провести выборы, восстановить экономику, начать жить "как раньше"?

Эгей, сторонники мира, вы еще здесь?.. Убежали ли уже из этого проклятого места на земле?.. Далеко не уйдете — "орешник" достанет повсюду. Нет никакого выбора – с дьяволом невозможно договориться. Придется воевать.

Источник — сообщение Юрия Касьянова в Фейсбуке