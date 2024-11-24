У Трампа нашли вескую причину, почему США должны помочь Украине

По оценкам, в стране есть редких минералов на $2-7 триллиона

Соединенные Штаты Америки могут заключить "хорошее соглашение" с Украиной, которое позволит США обогатиться редкими украинскими полезными ископаемыми. Обе стороны получат выгоду в таком случае.

Такое заявление сделал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News. Он подчеркнул, что Украина – самая богатая страна в Европе на редкие минералы, которых, по его оценкам, в стране есть на $2-7 триллиона. Именно поэтому США должны помочь Украине выиграть войну с РФ.

"Украина готова заключить соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах — обеспечить, чтобы Россия не обосновалась там. Украина – это реально "житница" мира. 50% продовольствия в Африку поступает с Украины", — сказал Грэм.

Он добавил, что эта война – из-за денег, но никто не хочет об этом говорить.

"Мы можем зарабатывать деньги и иметь экономические отношения с Украиной, которые будут очень выгодны для нас с наступлением мира. Поэтому Дональд Трамп собирается заключить соглашение, чтобы вернуть наши деньги, чтобы обогатиться за счет полезных ископаемых. Это хорошее соглашение для Украины и для нас", — заявил сенатор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Плане победы Зеленского новоизбранный президент США Дональд Трамп заинтересовался двумя его пунктами, среди которых совместное использование украинских ископаемых природных ресурсов Соединенными штатами Америки.