Членство в НАТО не светит Украине? Какие страны тормозят процесс

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО еще осенью 2022 года

США и Германия не собираются в ближайшее время предоставлять Украине приглашения в НАТО. Именно эти две страны больше всего тормозят процесс вступления Украины в Альянс.

Словакия и Венгрия тоже открыто выступают против членства нашего государства. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на собственные источники в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига просил союзников пригласить Украину в НАТО во время встречи в Брюсселе 3-4 декабря. Он объяснил, что это стало бы четким сигналом для России, которая продолжает агрессию и превратила Украину в полигон для испытания своего оружия.

В список противников быстрого вступления нашей страны в Альянс добавился и Люксембург, о чем пишет немецкое издание Spiegel. Министр иностранных дел этой страны Ксавье Беттель заявил, что членство Украины может привести к новым конфликтам. При этом Люксембург поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Украина настаивает, что может принять только полноценное членство в НАТО, без альтернатив. При этом украинские чиновники отмечают, что членство в Альянсе остается единственной реальной гарантией безопасности.

На встрече в Брюсселе украинская делегация также попросила 19 новых систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак зимой.

Напомним, осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Летом 2023 года на саммите в Вильнюсе страны Альянса упростили для Украины процедуру вступления. Новый генсек НАТО Марк Рютте уже заявил, что приближение Украины к членству будет одной из его главных задач.

Ранее Телеграф писал, что Зеленский готов остановить войну в обмен на членство в НАТО. Речь шла о "горячей фазе" войны.