Вместо принятия Украины в НАТО члены Альянса ограничатся вопросами поддержки и очередными пустыми словами

НАТО, скорее всего, не прислушается к требованию Украины срочно предоставить Киеву приглашение на членство в Альянсе во время заседания 3 декабря. Это будет серьезным ударом по планам Киева в ожидании возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Издание напомнило, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига направил НАТО письмо с призывом как можно скорее предоставить Украине приглашение в НАТО.

Однако среди 32 членов НАТО нет необходимого консенсуса, чтобы принять это решение, сказали источники на условиях анонимности. Более того, учитывая настроения среди членов Альянса, на создание условий для согласия уйдет слишком много времени.

"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", – признался один из чиновников Альянса.

Один из американских чиновников сказал, что встреча вместо решения вопроса по приглашению для Украины будет "сосредоточена на поддержке". По его словам, НАТО сосредоточится на том, чтобы Украина во время переговоров была в "сильной позиции" – а для этого, заявил американец, якобы нужно "увеличить финансирование, вооружение и мобилизацию".

Отметим, что очередное игнорирование требования Украины, скорее всего, вызывает волну возмущения среди украинской общественности, которую достало "жевание соплей" каждый раз, когда речь заходит о членстве Украины. А бесконечные обещания и фразы об "открытых дверях" крайне раздражают уже не только простых людей, но и украинское правительство.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО. Это должно произойти до того, как Джозеф Байден покинет Белый дом, поскольку это было бы достойным наследием для президента США.

Президент Владимир Зеленский недавно отметил, что Украина никогда не признает своих временно оккупированных территорий частью России. Поэтому вариант вступления в НАТО по частям она не рассматривает. В обмен на членство в НАТО Украина согласна только прекратить боевые действия против российских оккупантов, но не больше.

Между тем, западные СМИ демонстрируют дальновидность, которой не хватает западным политикам, сообщая, что Украина должна стать членом Североатлантического Альянса, поскольку это одна из гарантий ее защиты от дальнейших попыток российского режима начать новую войну. Кроме того, вступление Украины в НАТО принесет множество выгод как Альянсу, как Украине, так и президенту США Дональду Трампу.