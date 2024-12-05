Председатель совета Центра экономической интеграции и устойчивого развития Роман Комыза оценил реформы Хавьера Милея

Результаты Милея в Аргентине впечатляют. За неполный год его президентства в Аргентине:

Инфляция снизилась с 25,5% (в декабре 2023) до 2,7% (в октябре 2024)

Рост экономики резко увеличился с -3,48% до +5% (между 2024 и 2025)

Вместо дефицита бюджета (-2 трлн песо в декабре 2023) — профицит бюджета (+2 трлн песо в январе 2024).

Это больше, чем успех реформ в отдельно взятой стране — Аргентине. Это наглядный пример, который показывает другим странам, что по-настоящему свободные рыночные реформы не только возможны, но и работают, причем работают быстро.

Рецепт для запуска реальных изменений в экономике очень простой: оторвать от государственной кормушки всех паразитов. На следующих этапах все будет, конечно сложнее, но без этого первого шага не будет ничего, кроме дискредитации самой идеи рынка, свободы, предпринимательства и все снова увязнет в болоте идей всепоглощающего неосоциализма.

Вот почему леваки всего мира будут ненавидеть Милея еще больше и сделают все для того, чтобы уничтожить его репутацию и дискредитировать результаты его реформ.

Кстати, после инаугурации Милея Аргентина отказалась от вхождения в БРИКС.