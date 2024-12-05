Голова ради Центру економічної інтеграції та сталого розвитку Роман Комиза оцінив реформи Хав’єра Мілея

Результати Мілея в Аргентині вражають. За неповний рік його президентства в Аргентині:

Інфляція знизилася з 25,5% (у грудні 2023 року) до 2,7% (у жовтні 2024 року)

Зростання економіки різко збільшилося з -3,48% до +5% (між 2024 та 2025)

Замість дефіциту бюджету (-2 трлн песо у грудні 2023 р.) — профіцит бюджету (+2 трлн песо у січні 2024 р.).

Це більше, ніж успіх реформ в окремій країні — Аргентині. Це наочний приклад, який показує іншим країнам, що по-справжньому вільні ринкові реформи не тільки можливі, а й працюють, причому швидко працюють.

Рецепт для запуску реальних змін в економіці є дуже простим: відірвати від державної годівниці всіх паразитів. На наступних етапах все буде, звичайно, складніше, але без цього першого кроку не буде нічого, окрім дискредитації самої ідеї ринку, свободи, підприємництва і все знову загрузне в болоті всепоглинаючих ідей неосоціалізму.

Ось чому ліваки всього світу ненавидітимуть Мілея ще більше і зроблять все для того, щоб знищити його репутацію та дискредитувати результати його реформ.

До речі, після інавгурації Мілея Аргентина відмовилася від входження до БРІКСу.