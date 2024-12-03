Военный обозреватель и блогер проанализировал, куда было бы лучше потратить деньги "Зимней еПоддержки"

1 000 гривен и немного элементарной математики…

По состоянию на 2022 год в Украине было 41,1 млн граждан.

То есть, для обеспечения такого населения 1 000 гривен это бюджетные траты в размере 41,1 млрд гривен. В переводе по курсу это примерно 1 миллиард долларов.

А теперь самое интересное.

Если этот 1 млрд долларов пересчитать если бы каждый доброволец идущий в состав ВСУ получал 10 тыс. долларов разовой выплаты, то это обеспечение более 100 тысяч потенциальных добровольцев.

И вот тут, возникает вопрос. Что сейчас для страны важнее? Заткнуть глотку алчных до тысячи гривен потребителей, или гарантировать высокие показатели притоки мобилизуемых за счёт финансовой мотивации?

Маркетинг высшей категории. Так и победим. БЛД.

Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.