Тысяча Зеленского. Каждый доброволец мог бы получать 10 тыс. долларов разовой выплаты - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блогер проанализировал, куда было бы лучше потратить деньги "Зимней еПоддержки"
1 000 гривен и немного элементарной математики…
По состоянию на 2022 год в Украине было 41,1 млн граждан.
То есть, для обеспечения такого населения 1 000 гривен это бюджетные траты в размере 41,1 млрд гривен. В переводе по курсу это примерно 1 миллиард долларов.
А теперь самое интересное.
Если этот 1 млрд долларов пересчитать если бы каждый доброволец идущий в состав ВСУ получал 10 тыс. долларов разовой выплаты, то это обеспечение более 100 тысяч потенциальных добровольцев.
И вот тут, возникает вопрос. Что сейчас для страны важнее? Заткнуть глотку алчных до тысячи гривен потребителей, или гарантировать высокие показатели притоки мобилизуемых за счёт финансовой мотивации?
Маркетинг высшей категории. Так и победим. БЛД.
Источник: Telegram-канал Александра Коваленко.
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