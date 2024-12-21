Почему стоит вкладываться в недвижимость в Украине, несмотря на обстрелы - Гарик Корогодский
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Бизнесмен, писатель, сооснователь благотворительного фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский рассказал, стоит ли покупать недвижимость в Украине во время войны
Пытаюсь не писать на горячие темы, но не удержался. Относительно сообщения Неймана вчера после попадания в БЦ Торонто, где он призывает вкладываться в недвижимость не в Украине.
Ему прилетело от всех за неуместность рекламы, за танцы на костях. Справедливо прилетело.
Но многие говорят, "по сути он прав".
Говорят люди, которых я уважаю.
Так что отвечу. Этот пост – пост не экономиста, не инвест-банкира, это мнение торговца бананами. Что его бананы самые спелые, взял и ешь.
Инвестиции за границу малоприбыльны. К тому же кого-либо вы**ут на новом рынке за незнание правил и особенностей.
В Украине риски гораздо выше. Это факт. Но и выхлоп совсем другой. Да, наши бананы зеленые. Но они дешевы, именно сейчас дешевы. Созреют? Вырастут в цене? Почернеют?
Это неизвестно никому.
Впрочем, разная доходность при различных рисках – нормальная рыночная вещь.
Как в жизни.
Одни гоняются за принцессой, другие живут с теми, кто надежно дает раз в неделю и по праздникам.
Извините, что я на бананах объясняю, но не удержался.
Тихой для всех субботы.
Источник: пост Корогодского в Facebook
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