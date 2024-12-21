Бизнесмен, писатель, сооснователь благотворительного фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский рассказал, стоит ли покупать недвижимость в Украине во время войны

Пытаюсь не писать на горячие темы, но не удержался. Относительно сообщения Неймана вчера после попадания в БЦ Торонто, где он призывает вкладываться в недвижимость не в Украине.

Ему прилетело от всех за неуместность рекламы, за танцы на костях. Справедливо прилетело.

Но многие говорят, "по сути он прав".

Говорят люди, которых я уважаю.

Так что отвечу. Этот пост – пост не экономиста, не инвест-банкира, это мнение торговца бананами. Что его бананы самые спелые, взял и ешь.

Инвестиции за границу малоприбыльны. К тому же кого-либо вы**ут на новом рынке за незнание правил и особенностей.

В Украине риски гораздо выше. Это факт. Но и выхлоп совсем другой. Да, наши бананы зеленые. Но они дешевы, именно сейчас дешевы. Созреют? Вырастут в цене? Почернеют?

Это неизвестно никому.

Впрочем, разная доходность при различных рисках – нормальная рыночная вещь.

Как в жизни.

Одни гоняются за принцессой, другие живут с теми, кто надежно дает раз в неделю и по праздникам.

Извините, что я на бананах объясняю, но не удержался.

Тихой для всех субботы.

Источник: пост Корогодского в Facebook