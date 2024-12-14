Влупить высотку в историческом квартале на Печерске: что за новый скандал в Киеве и при чем здесь Госказначейство

Пока планы частной фирмы захватить зеленую зону в элитном районе провалились

Под угрозой застройки зеленой зоны с возможным сносом существующих жилых домов оказался "квартал Добровольского" на Зверинце – исторической местности в Печерском районе Киева. Экспансию на этот район частные застройщики пытаются совершить уже во второй раз с начала 2000-х. Действуют по стандартной "туалетной схеме".

"Телеграф" поинтересовался, кто покушается на лакомый кусок земли в центре столицы, и узнал мнение рядовых жителей и активистов, заботящихся о сохранении исторического лица города.

20 лет застройщики "точат когти"

Частные застройщики положили глаз на квартал на элитном Печерске, ограниченный улицами Бойчука, Бастионной, Екатерины Билокур и профессора Подвысоцкого. В его проектировании в середине прошлого столетия принимал участие известный киевский архитектор Анатолий Добровольский. Результатом стал ансамбль из жилых домов, преимущественно трехэтажных, возведенных из кирпича или шлакоблока с высокими крышами и декоративно украшенными фасадами. Эту застройку, по словам краеведа и исследователя исторической застройки Киева Антона Короба, можно отнести к послевоенному советскому ретроспективизму (историзму) 1940-1950-х годов.

Этот квартал спроектирован Добровольским – главным архитектором столицы в 50-х годах

"Собственно для формирования архитектурного образа зданий были использованы элементы, разработанные под влиянием украинской народной архитектуры (крыши с широкими выносами, винтовые колонки), народного декоративного искусства (розетки под карнизами, оплетенные виноградом полуколонны), украинского барокко (фронтоны, некоторые порталы), неоклассицизма (ионики, кессоны), испанской архитектуры 16-17 веков (массивные входные группы), – так описывает изюминки этого квартала поклонник киевской старины.

На домах в квартале много интересных архитектурных элементов

Также Антон отмечает, что между домами достаточно зеленых зон, что позволяет себя чувствовать как в городском парке, а не в центре города, аутентичные детские площадки и наименьшая плотность населения на один квартал в Печерском районе. При этом исследователь обращает внимание на то, что району не хватает внимания управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда. "Как будто квартал обречен на новую застройку. Очевидно, что в такой стагнации район держат намеренно. Поэтому неудивительно, что уже 20 лет точат когти хищные застройщики на "квартал Добровольского", – резюмирует Антон. И, действительно, одна из попыток возвести высотки на городе трехэтажек приходится на 2005-2007 годы.

Антон Короб на странице делится проектом застройки квартала 20-летней давности

- Тогда была такая фирма "Авангард Строй", аффилированная с Коломойским, решившая захватить этот квартал, — рассказала "Телеграфу" Ирина Касьянова — представитель правления ОСМД "Имени Екатерины Билокур". – Они тогда хотели "сыграть" на том, что якобы это "хрущевки", старый жилищный фонд, который нужно менять. Даже общественные слушания провели. Но жильцы домов хорошо знают, из каких добротных материалов, хорошо держащих тепло, они построены. Кроме того, благодаря интересным конструктивным решениям можно легко проводить перепланировки внутри. Наши дома уникальны по разным причинам. Да, фасады нуждаются в обновлении, но точно не может быть речи о сносе и постройке на их месте высоток.

Домам точно бы не помешала реконструкция, раскравающая их уникальность

Ирина добавляет, что в защиту квартала поднялись жители, поддержку оказывали им и представители разных политических сил. Огласка была значительной и это позволило "отбиться" от застройщика.

- Мы тогда многое сделали, связывались с дочерью Анатолия Добровольского, из мастерской которого вышел и проект Крещатика, проводили исследования, обращались в управление, которое заботилось о сохранении исторической архитектурной застройки Киева (ее тогда возглавлял Руслан Кухаренко), — отмечает Ирина. — В результате наш дом №6 по улице Екатерины Билокур, а также 2, 4 и 8, кроме того, дома №№ 1-а, 5 и 8 по улице Киквидзе, №2 по улице Бастионной, №15 по улице профессора Подвысоцкого были занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения объектов культурного наследия. Соответствующий приказ Минкульт издал в ноябре 2008 года. Со временем история со строительством затихла, "Авангард Строй" съехал из офиса, который снимал в нашем квартале.

Дома из "квартала Добровольского внесены в Госреестр памятников

Действовали по классической "туалетной схеме"

Новый виток истории с планами перекроить "квартал Добровольского" приходится уже на период полномасштабного вторжения. В частности, дома на улице Екатерины Билокур, профессора Подвысоцкого, Бастионной и других попали в список территорий комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда. Он стал частью соответствующей программы, утвержденной решением Киевского горсовета №5818/5859 от 08.12.2022 года.

В программе дома, о которых идет речь, обозначены как устаревшее жилье

Но фактически до конкретных шагов в ее рамках еще не дошло, зато летом 2024 года появился проект решения Киевского городского совета о передаче в аренду ООО "Апартбудгруп" земельного участка, площадью 0,1479 га по адресу улица Екатерины Билокур 6-Д (кадастровый номер: 8000000000:82:115:0007). Целевое назначение – "строительство и обслуживание многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры".

Фирма, созданная в 2023 году, захотела получить участок внутри жилой застройки

- Для того чтобы реализовывать этот проект комплексной реконструкции, нужно утвердить Подробный план территории (ДПТ — документ, необходимый для начала проектирования застройки территории — Авт. ), — пояснил нашему изданию логику действий фирмы Дмитрий Перов — киевский активист, соучредитель памятникоохранного хаба "Цегла". – Его пока по каждому кварталу нет, вот они и пошли по классической "туалетной схеме". В этом случае ООО "Апартбудгрупп" приватизировало мусоросборник во дворе дома №6 по улице Екатерины Билокур (в документах говорится об общественном доме общей площадью 192,8 кв. метров, хотя по словам местных жителей, в реальности это небольшой "сарайчик" — Авт. ). Затем они обратились в горсовет с просьбой передать им в аренду участок под этим объектом для его эксплуатации и обслуживания. Якобы были проведены общественные слушания, на которых жители окрестных домов выразили намерение отказаться от услуг управляющей компании. Вместо нее свои услуги могло бы предложить упомянутое ООО и дальше просить о выделении других участков в этом районе. Все бы ничего, но уполномоченным лицом на этом собрании был местный житель, умерший несколько лет назад.

Фирма "Апартбудгруп", которая так внезапно решила заботиться о неприметном здании в элитном районе столицы, по странному совпадению зарегистрирована 18.09.2023 года. В тот же день она приобрела право собственности на тот сарайчик-мусоросборник, который расположен в сердце "квартала Добровольского". Есть еще один интересный момент, на который обратил в разговоре с "Телеграфом" Геннадий Кривошея – глава общественного совета при КГМА.

Так в реальности выглядит тот самый "общественный дом" площадью под 200 квадратов

- Уставной капитал "Апартбудгрупп" – 10 млн. гривен, кстати почти такова предварительная нормативно денежная оценка земли на улице Екатерины Билокур, которую они хотят получить в аренду, – отметил Геннадий. – О чем говорит такая сумма? Если мы с вами начнем создавать какую-нибудь компанию, мы точно не соберем такую круглую сумму. То есть, чтобы ее внести, это должен быть какой-нибудь серьезный бизнес, потому что нужно иметь какую-то гарантию под эти средства. То есть с большой вероятностью за фирмой стоят люди, имеющие какое-то отношение к крупным застройщикам.

При этом и Кривошея, и Перов подчеркивают, что пока не удалось выяснить, кто стоит за очередной строительной сделкой. Не проясняют ситуацию и данные в открытых источниках, ведь конечным бенефициаром "Апартбудгрупп" указан Александр Лукашенко из Умани, который внес львиную долю уставного капитала (9 из 10 млн гривен), а в соучредителях его указан киевлянин Алексей Грибенюк. Кстати, первый является владельцем из двух десятков фирм, преимущественно осуществляющих деятельность в агросекторе, а второму принадлежат еще несколько фирм, в том числе в строительной сфере.

Фирма за год перетасовала немного руководство, в основателях - жители Киева и Умани

Сохранить квартал как артефакт

Планы "ноунейм" фирмы возвести высотку внутри жилой застройки стали неожиданностью для местных жителей. Однако они снова сплотились и встали на защиту своего квартала.

– Этот проект решения случайно на сайте КГГА увидел кто-то из нашего сообщества, благо, что сейчас к таким документам есть доступ, – говорит Ирина Касьянова. – Нас возмутило, что пока идет война, а некоторые жители домов, которые расположены в квартале, служат в ВСУ, в Киеве мародерят землю. С учетом предыдущего опыта, мы решили действовать, так сказать, законным путем, написали заявления в полицию, прокуратуру и т.д. Нас поддержала и Государственная казначейская служба Украины, расположенная в доме №6 по улице Бастионной, и общественный совет при КГГА.

Результатом стало то, что на рассмотрение горсовета вопрос так вынесен и не был. Кроме того, было возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, ведь есть подозрение, что ООО "Апартбудгрупп" использовало поддельный документ. Об этом говорится в определении Печерского районного суда города Киева от 09.10.2024 года. В документе, в частности, указано, что фирма запросила в аренду участок в 7,7 раз больше размера "общественного дома", которым она владеет. И по факту при выезде на место правоохранители увидели два сооружения: "одно похоже на щитовую, а второе — на объект приема сырья". Во-вторых, ООО не внимательно присмотрелось к соседям, ведь земельный участок, на который он претендует, находится возле Госказначейства, отнесенного к объектам критической инфраструктуры. А застройка в непосредственной близости к ним "может нарушить функционирование штатного режима критической инфраструктуры и привести к потенциальной угрозе нацбезопасности и обороны Украины".

Упоминается в постановлении и о том, что участок расположен по красной линии домов, в том числе и здания Госказначейства, внесенных в Государственный реестр недвижимых памятников архитектуры. Украинское законодательство запрещает проведение нового строительства рядом с такими объектами, а также строительные работы на имеющихся сооружениях, если речь идет об увеличении высотности или уменьшении расстояния до охраняемых памятников. Учитывая эти обстоятельства, суд удовлетворил ходатайство прокурора Печерской окружной прокуратуры города Киева и наложил арест на земельный участок по адресу улица Екатерины Билокур 6-Д (кадастровый номер: 8000000000:82:115:0007).

Кроме того, в конце ноября Печерский районный суд наложил арест и на недвижимое имущество, которое находится в собственности ООО "Апартбудгрупп". А именно нежилое здание по тому же адресу. А это означает запрет на его отчуждение, проведение реконструкции и любых строительных работ. Кроме того, на 19 декабря назначено заседание в Хозяйственном суде города Киева по иску прокуратуры, которая будет добиваться отмены решения частного нотариуса, зарегистрировавшего право собственности фирмы на мусоросборник-сарайчик.

Пока под арестом участок и находящееся на ней хозяйственное здание

- Мы продолжим следить с ситуацией, равно как и общественный совет при КГГА. У нас в планах оборудовать в зеленой зоне сквер имени Екатерины Билокур. Будем бороться, чтобы наш квартал стал украшением города, а не строительной площадкой, – отмечает Ирина Касьянова. – Будем добиваться и проведения реконструкции уникальных зданий, которые здесь расположены, выходить на Ассоциацию ОСМД, государственные программы.

Перов публикует у себя на странице один из фрагментов проекта обновления квартала со сносом домов

– Дома в "Квартале Добровольского" точно не стоит сносить и возводить на их месте новые, – говорит Дмитрий Перов. – С формальной точки зрения, потому что это запрещено законом, ведь как упоминалось, они являются памятниками архитектуры. А если посмотреть еще и с смысловой, сущностной точки зрения, этот квартал – один из неплохих архитектурных ансамблей послевоенной застройки. Мы понимаем, что она не типична, это не "панельки" или "хрущевки", это индивидуальный проект квартальной застройки известного архитектора Добровольского в этнонациональном стиле. Так что, думаю, необходимо было бы сохранить этот квартал как такой исторический артефакт развития украинской архитектуры второй половины XX века. Потому что у нас такое распространенное в узких кругах мнение, что нужно бороться со всем советским. Но при этом, думаю, что все-таки не стоит вычеркивать 70-летнюю страницу в истории развития украинских художников, архитекторов, украинской архитектуры.

Как сообщал "Телеграф", даже в разгар войны в столице продолжают планомерно уничтожать исторические достопримечательности. В частности, за последнее время с киевской карты исчезла "Усадьба Зеленских", здание "Цветы Украины", "Дача на Львовский", дом купца Уткина и 200-летний дом на Подоле.