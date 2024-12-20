В центре Киева сдают "советскую" квартиру за заоблачные деньги: что предлагают (фото)

Зато всегда есть свет!

В центре Киева сдают квартиру с советским ремонтом за сумасшедшие деньги. Жилье площадью 67 квадратных метров расположено на восьмом этаже многоэтажки. Арендовать его можно за 18 тысяч гривен в месяц.

Комиссии риелтору платить не придется, поскольку владелец сдает жилье самостоятельно. Об этом указано в объявлении на сайте "Аренда Киев".

Наибольшим преимуществом этой квартиры, пожалуй, является то, что в ней всегда есть электроэнергия (по крайней мере, так указано в объявлении). Но есть и ограничения – владелец запрещает проживание с животными.

Квартира сохранила аутентичный вид советских времен. На фото видно, что в комнате есть кровать, старое кресло и шкаф. Пол полностью покрыт коврами. В ванной и туалете остался ремонт минувшей эпохи. Кухня хоть и с мебелью, но ремонт тоже еще советских времен.

Объявление уже собрало почти пол тысячи комментариев. Подавляющее большинство сообщений – это шутки по поводу состояния, запрета проживания с животными и цены. Кроме того, пользователи активно сравнивают цены аренды в других городах Украины. За такие же деньги в Днепре предлагают квартиры с евроремонтом, а в Полтаве – квартиры со всей бытовой техникой и даже услугами еженедельной уборки.

Вот несколько самых интересных комментариев:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве лакшеры-квартиру сдают за десятки тысяч долларов в месяц. Жилье сдается на Печерске в клубном доме.