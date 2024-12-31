Советник руководителя ОП подвел итоги 2024 года для Украины в войне и рассказал о надеждах на следующий год

Праздник питается воспоминаниями и надеждами – в мирное время. В конце третьего года после полномасштабного вторжения Украина может полагаться только на четкие расчеты. Война исключительно математическая. Количество снарядов, оружия, боевой техники умножается на коэффициенты стойкости, организованности, изобретательности.

В 2024 году мир увидел со стороны Украины не только упорную оборону. Сложные наступательные и диверсионные операции в трех стихиях, военные инновации с развертыванием производства, цифровизация поля боя – это позволяет нивелировать численное преимущество одной из крупнейших армий на планете.

В глобальном сражении за свободу Украина вносит наибольший вклад. Именно украинцы отдали тысячи жизней за безопасность Европы. Именно по нашим городам и селам катится огненный вал российской агрессии. Мы истощаем арсеналы и ресурсы нескольких диктаторских стран, уменьшая угрозу для их соседей.

Поэтому в 2025 году входим, желая победы – победы математики. Силы воли и добра теоретически преобладают РФ и вся ось зла в каждом военном, техническом, экономическом компоненте. В новом году должны увидеть это на практике…

Источник: пост Подоляка в Telegram.