В 2025 году Украина может полагаться только на четкие расчеты - Михаил Подоляк
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Советник руководителя ОП подвел итоги 2024 года для Украины в войне и рассказал о надеждах на следующий год
Праздник питается воспоминаниями и надеждами – в мирное время. В конце третьего года после полномасштабного вторжения Украина может полагаться только на четкие расчеты. Война исключительно математическая. Количество снарядов, оружия, боевой техники умножается на коэффициенты стойкости, организованности, изобретательности.
В 2024 году мир увидел со стороны Украины не только упорную оборону. Сложные наступательные и диверсионные операции в трех стихиях, военные инновации с развертыванием производства, цифровизация поля боя – это позволяет нивелировать численное преимущество одной из крупнейших армий на планете.
В глобальном сражении за свободу Украина вносит наибольший вклад. Именно украинцы отдали тысячи жизней за безопасность Европы. Именно по нашим городам и селам катится огненный вал российской агрессии. Мы истощаем арсеналы и ресурсы нескольких диктаторских стран, уменьшая угрозу для их соседей.
Поэтому в 2025 году входим, желая победы – победы математики. Силы воли и добра теоретически преобладают РФ и вся ось зла в каждом военном, техническом, экономическом компоненте. В новом году должны увидеть это на практике…
Источник: пост Подоляка в Telegram.
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