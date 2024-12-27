Закончится ли война в 2025 году. Генерал дал прогноз и назвал основные сценарии
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Это зависит от нескольких факторов
Шанс, что война России против Украины закончится в 2025 году, есть. Существует три сценария окончания войны – оптимистический, пессимистический и реалистичный.
Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA. Он обрисовал каждый из этих вариантов.
"Вероятность того, что война закончится в 2025 году, действительно есть. Скорее всего, это тот самый реалистичный вариант, который находится где-то посередине между оптимистическим и пессимистическим", — отметил он.
Наиболее пессимистический сценарий, по словам генерала, это если Соединенные Штаты прекратят помощь Украине, а Россия продолжит наступать. Это может вынудить Украину идти на серьезные уступки.
По оптимистическому сценарию у Украины будет возможность не допустить реализации планов главы Кремля Владимира Путина по захвату четырех областей нашей страны, вошедших в конституцию РФ. Он также предусматривает приостановку боевых действий в 2025 году.
"Но все сценарии зависят от решения двух задач, хотя, конечно, есть и многие другие факторы", — пояснил Романенко.
По его словам, первая задача касается вооружения, которое будут передавать Украине наши партнеры и производиться собственным оборонно-промышленным комплексом. Второе — вопрос мобилизации, по мнению генерала, необходимо будет принимать тяжелые решения.
"Да, в зависимости от того, как будут выполняться эти задачи, мы будем выходить на один из этих трех вариантов. И есть реальная возможность сделать это в следующем, 2025 году", — резюмировал Романенко.
Как рассказывал "Телеграф", глава России Владимир Путин отверг мирный план, который разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он предусматривает отсрочку членства Украины в НАТО как минимум на 10 лет как одно из условий прекращения войны.