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Удар по Одессе показал, что Украина сделала почти н***я для развития дроновой ПВО - Сергей Стерненко

Автор
Сергей Стерненко
Дата публикации
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Автор
Обстрел Одессы Новость обновлена 31 января 2025, 21:38
Обстрел Одессы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко прокомментировал вражескую атаку баллистикой по историческому центру Одессы

Еще один удар баллистики по Одессе под корректировку разведБПЛА.

Мы платим страшную цену за промедление и равнодушие к развитию системы дроновой ПВО.

Сколько еще людей должны погибнуть, сколько техники и ЗРК мы должны еще потерять, чтобы изменения наступили?

Когда на фронте ежедневно сбивают кучу разведывательных дронов противника, в тылу до сих пор в большинстве случаев сделано почти нихуя.

Извините за мат. Уже как есть.

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Теги:
#Одесса #Обстрел #Мнение #Сергей Стерненко