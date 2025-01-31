Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко прокомментировал вражескую атаку баллистикой по историческому центру Одессы

Еще один удар баллистики по Одессе под корректировку разведБПЛА.

Мы платим страшную цену за промедление и равнодушие к развитию системы дроновой ПВО.

Сколько еще людей должны погибнуть, сколько техники и ЗРК мы должны еще потерять, чтобы изменения наступили?

Когда на фронте ежедневно сбивают кучу разведывательных дронов противника, в тылу до сих пор в большинстве случаев сделано почти нихуя.

Извините за мат. Уже как есть.