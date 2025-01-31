Удар по Одессе показал, что Украина сделала почти н***я для развития дроновой ПВО - Сергей Стерненко
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Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко прокомментировал вражескую атаку баллистикой по историческому центру Одессы
Еще один удар баллистики по Одессе под корректировку разведБПЛА.
Мы платим страшную цену за промедление и равнодушие к развитию системы дроновой ПВО.
Сколько еще людей должны погибнуть, сколько техники и ЗРК мы должны еще потерять, чтобы изменения наступили?
Когда на фронте ежедневно сбивают кучу разведывательных дронов противника, в тылу до сих пор в большинстве случаев сделано почти нихуя.
Извините за мат. Уже как есть.
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