Удар по Одесі показав, що Україна зробила майже н***я для розвитку дронової ППО - Сергій Стерненко
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Український активіст та волонтер Сергій Стерненко прокоментував ворожу атаку балістикою по історичному центру Одеси
Ще один удар балістики по Одесі під коригування розвідки БПЛА.
Ми платимо страшну ціну за зволікання і байдужість щодо розбудови системи дронової ППО.
Скільки ще людей мають загинути, скільки техніки і ЗРК ми маємо ще втратити, щоб зміни настали?
Коли на фронті щоденно збивають купу розвідувальних дронів противника, у тилу досі у більшості випадків зроблено майже ніхуя.
Даруйте за мат. Вже як є.
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