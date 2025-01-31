Український активіст та волонтер Сергій Стерненко прокоментував ворожу атаку балістикою по історичному центру Одеси

Ще один удар балістики по Одесі під коригування розвідки БПЛА.

Ми платимо страшну ціну за зволікання і байдужість щодо розбудови системи дронової ППО.

Скільки ще людей мають загинути, скільки техніки і ЗРК ми маємо ще втратити, щоб зміни настали?

Коли на фронті щоденно збивають купу розвідувальних дронів противника, у тилу досі у більшості випадків зроблено майже ніхуя.

Даруйте за мат. Вже як є.