Журналист и народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко о санкциях Трампа против ЕС и переговорах по Украине

Главная геополитическая битва современного мира – это не наша война. Это война за то, на чьей стороне будет ЕС. На стороне Китая или США. Своими санкциями Трамп просто ускоряет время. Между тем это однозначно указывает на место Украины в системе его ценностей.

1. Логика Make America great again предполагает несколько весомых опций:

- сохранение США как главной военной силы мира;

- сохранение американской платежной системы как главной в мире;

- сохранение США как главного технологического лидера мира (здесь главный конкурент Китай);

- новая индустриализация США (в том числе и изменение инфраструктуры и появление новых технологий) должна состояться не в последнюю очередь за счет партнеров (и главную роль здесь сыграют производители ЕС и средства стран Персидского залива;

- перераспределение власти в США от финансистов к производственникам (USAID – это вершина пирамиды);

- ценности должны занимать то место, которое они занимали в 20 веке, — они должны помогать решать геополитические задачи, а не заставлять извиняться за все.

2. Когда мы посмотрим на решение о пошлинах с этой точки зрения, становится понятна и логика Трампа. Минимальные пошлины на китайские товары – это желание избежать ценовых скачков в Штатах, при частичном выравнивании торгового сальдо. Мексика – это предупреждение всем государствам Америки, что возвращается доктрина Монро. И их никто не спасет. Обратите внимание, как быстро сдалась Панама при полном молчании КНР. Все увидели: Китай не будет уходить в торговые войны. Китай будет ждать. В конце концов, Китай еще не готов к более активным действиям. И Китай считает, что нужно посмотреть, а что же будет через 6-12 месяцев и не провалится ли Трамп сам.

3. А теперь по ЕС. Цель Трампа проста – перевернуть негативное торговое сальдо и заставить европейцев строить заводы в США в обмен на понижение пошлины. Более того, имея отрицательное сальдо с Китаем, не исключено, что именно европейцы будут вынуждены вводить пошлины против Китая и это одна из важнейших целей Трампа. Как пряник он будет держать в руках НАТО и защиту Европы от России. При этом он не будет играть с Еврокомиссией. Он играет напрямую с правительствами. И он будет делать ставку на правые партии, отнимая их у россиян. Помимо всего прочего это может усилить тренд на национализм в Европе.

4. Теперь по отношению к России. Россия — непонятное, отсталое образование, угрожающее интересам США в двух аспектах: усиливает ресурсами Китай и частично контролирует КНДР. Северная Корея, в свою очередь, угрожает стабильности базовых сателлитов США — Японии и Южной Корее. Есть еще один немаловажный аспект: украинский кейс станет прецедентом для Тайваня. И в своих стратегиях США будут выходить также и с этого момента. Но глобально, логика Трампа такова: Россию нужно оторвать от Китая. Если Путин не захочет отрываться, нужно менять Путина. Судя по всему, сейчас вопросы нашей войны отложены и Путину будут показывать, как его будут душить в объятиях, если он не согласится на понятные для Трампа условия. Для Трампа в этом аспекте важно решение трех моментов: излом сделки ОПЕК+ и контролируемое падение цен на энергоресурсы с параллельным замещением российской нефти на других производителей; разрыв отношений Россия –КНДР; ослабление отношений Россия – Китай.

5. Для Трампа Украина, к сожалению, это всего лишь немного больше, чем точка на карте. Это не плохо и не хорошо. Это действительность. Я уже писал раньше: сейчас от нас требуют выборов. И у нас есть две опции: не проводить выборы и развязать руки Путину и Трампу или попытаться выработать правила игры внутри страны и провести эти выборы. К сожалению, у нас нет хороших опций. Но это часть истории. Второе, не менее важное: нам нужно выработать консолидированные для всех политических Актеров тезисы относительно наших красных линий в переговорах. Без этого мы проигрываем гораздо больше.

6. Трамп, как минимум трижды в жизни падал и поднимался. Он всегда играет крупно и не боится играть на грани фола. Почему-то мне кажется, что после покушения он еще и убедился в своей богоизбранности. Поэтому он играет не просто крупно, а поставил на все. И это главная надежда противников Трампа (как в Штатах, так и во всем мире). Но те процессы, которые он запустил и запустит невозможно будет остановить в мгновение ока. Поэтому даже при определенных неудачах те треки, которые уже намечены, меняться не будут.

7. Отдельно хочу обратить внимание: некоторые наши идиоты уже пишут, что это конец глобализации. Это не просто глупость – это непонимание процессов. Трамп меняет правила глобализации, а не отменяет ее. А это разные вещи.

Источник — сообщение Вадима Денисенко в Facebook.