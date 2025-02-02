В Китае отреагировали на "торговую войну" Трампа: что обещают сделать

Власти Китая резко осудили решение президента США

Президент США Дональд Трамп подписал приказ ввести пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. Они начнут действовать уже с 4 февраля и уже вызвали негативную реакцию со стороны китайского руководства.

Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР. Власти Поднебесной заявили о глубоком "разочаровании" действиями Соединенных Штатов Америки. Официальный Пекин намерен подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Также в МИД Китая добавили: будут приняты контрмеры для защиты прав и интересов КНР. При этом конкретные действия не уточнялись.

Напомним, в Белом доме отметили, что пошлины будут оставаться в силе до момента, "пока кризис не смягчится". При этом не указаны подробности относительно того, какие действия должны предпринять Китай, Канада и Мексика, чтобы получить отмену тарифов; все, что заявили в Белом доме – никаких исключений из тарифов не будет.

На весь импорт из Канады и Мексики установлены пошлины в размере 25%, а на импорт из Китая установлены пошлины в размере 10% (в добавок к уже существующим).

Как сообщал "Телеграф" ранее, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог не исключил возможность прекращения войны не "за годы", а "за месяцы".