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В Китае отреагировали на "торговую войну" Трампа: что обещают сделать

Автор
Евгений Устименко
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Трамп ввел пошлины на импорт из других стран, включая Китай Новость обновлена 02 февраля 2025, 08:54
Трамп ввел пошлины на импорт из других стран, включая Китай. Фото Коллаж "Телеграфа"

Власти Китая резко осудили решение президента США

Президент США Дональд Трамп подписал приказ ввести пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. Они начнут действовать уже с 4 февраля и уже вызвали негативную реакцию со стороны китайского руководства.

Об этом сообщило министерство иностранных дел КНР. Власти Поднебесной заявили о глубоком "разочаровании" действиями Соединенных Штатов Америки. Официальный Пекин намерен подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Также в МИД Китая добавили: будут приняты контрмеры для защиты прав и интересов КНР. При этом конкретные действия не уточнялись.

Напомним, в Белом доме отметили, что пошлины будут оставаться в силе до момента, "пока кризис не смягчится". При этом не указаны подробности относительно того, какие действия должны предпринять Китай, Канада и Мексика, чтобы получить отмену тарифов; все, что заявили в Белом доме – никаких исключений из тарифов не будет.

На весь импорт из Канады и Мексики установлены пошлины в размере 25%, а на импорт из Китая установлены пошлины в размере 10% (в добавок к уже существующим).

Как сообщал "Телеграф" ранее, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог не исключил возможность прекращения войны не "за годы", а "за месяцы".

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