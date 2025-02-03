Эпопея с Панамским каналом. Трамп угрожает "чем-то серьезным", а Панама сдает позиции

Панама будет стремиться работать с США над новыми инвестициями, включая инфраструктурные проекты

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою клятву вернуть Панамский канал, предупредив о "мощных" действиях США в связи с обостряющимся дипломатическим спором со страной по поводу присутствия Китая вокруг этого важного водного пути.

Об этом пишет CNN. По словам американского лидера, Панамский канал не был передан Китаю, однако находится под его контролем.

"Китай управляет Панамским каналом, который не был передан Китаю, а был передан Панаме по глупости, но они нарушили соглашение, и мы собираемся вернуть его, иначе произойдет что-то очень серьезное", — сказал Трамп журналистам.

Отмечается, что дипломатический переполох, по-видимому, немного утих после того, как госсекретарь Марко Рубио, совершавший свою первую зарубежную поездку в качестве главного дипломата США, встретился с президентом Панамы Раулем Мулино.

Хотя Мулино сказал Рубио, что суверенитет Панамы над каналом не подлежит обсуждению, он также заявил, что ответил на обеспокоенность Вашингтона предполагаемым влиянием Пекина на этот водный путь.

Мулино добавил, что Панама не будет продлевать меморандум о взаимопонимании от 2017 года о присоединении к инициативе Китая по развитию за рубежом, известной как "Один пояс, один путь", также предположив, что соглашение с Пекином может быть расторгнуто досрочно.

По его словам, Панама будет стремиться работать с США над новыми инвестициями, включая инфраструктурные проекты.

"Я думаю, что этот визит открывает дверь для построения новых отношений… и попытки максимально увеличить инвестиции США в Панаму", — сказал Мулино.

Справка: Панамский канал представляет собой инженерное сооружение общей протяженностью почти в 82 километра, которое является кратчайшим путем из Атлантического океана в Тихий. Имеет исключительное экономическое и военное значение, особенно для США, поскольку позволяет значительно сэкономить время для торговых судов или оперативно перемещать между океанами военные корабли в случае необходимости. США управляли каналом до 1999 года, после чего передали его правительству Панамы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино в Х. Он отметил, что Трампу не удастся "вернуть" Соединенным Штатам Панамский канал.