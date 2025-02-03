Выполняет обещания? Трамп заявил, что США ведут переговоры с Украиной и Россией

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог предупредил, что обе стороны должны будут пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведет переговоры с Украиной, Россией и другими сторонами. До этого лидер штатов заявлял, что его администрация якобы уже провела "очень серьезные дискуссии" с российской стороной по поводу войны в Украине.

Об этом сказал Трамп в комментарии журналистам поздно вечером 2 февраля. Сообщает издание RFE/RL.

"Мы имели дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и разговоры с разными сторонами, в частности, Украиной и Россией. Думаю, дискуссии идут хорошо", — сказал он.

За несколько часов до этого спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог предупредил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании войны.

Президент Украины Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по отношению к территориям", – сказал Келлог. "И президенту России Владимиру Путину тоже придется смягчить свои позиции".

"Со временем мы проведем дискуссии со всеми, и, вероятно, в ближайшее время", – сказал Келлог. "И это хорошо для обеих сторон", – добавил он.

Напомним, что Владимир Зеленский на днях дал интервью агентству Associated Press, в котором ответил на важные вопросы. В частности, "Телеграф" писал, что глава государства говорил о войне в Украине, переговорах России и США, идее Эмманюэля Макрона о войсках, гарантиях безопасности и многом другом.