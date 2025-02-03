Планы Трампа трещат по швам - ОПЕК+ не будет увеличивать добычу "черного золота"

ОПЕК+ неоднократно конфликтовала с Дональдом Трампом

Страны, входящие в организацию экспортеров нефти и в дальнейшем будут придерживаться текущих планов по постепенному увеличению добычи нефти с апреля. Кроме того, в ОПЕК+ исключили Управление энергетической информации США из списка источников для мониторинга добычи и соблюдения квот.

Об этом со ссылкой на источники в организации сообщает издание "Reuters". Совещание объединенного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось в понедельник, 3 февраля.

Решение приняли на фоне заявления Дональда Трампа о введении тарифов на импорт из Мексики, Канады и Китая. Это решение избранного президента США вызвало неопределенность на финансовых рынках и подняло цены на нефть.

Как сообщили в ОПЕК, Rystad Energy и EIA заменят Kpler, OilX и ESAI. По словам источника в группе, решение было принято из-за нехватки необходимых данных от EIA, а не по политическим мотивам.

ОПЕК+ неоднократно конфликтовала с Дональдом Трампом во время его первого президентского срока (2016-2020), когда тот требовал увеличить добычу для компенсации санкций против Ирана. После возвращения в Белый дом Трамп снова призвал ОПЕК+ нарастить поставки, чтобы снизить цены. Глава США заявил, что высокие котировки помогают России финансировать войну в Украине.

Организация с 2022 года сократила добычу на 5,85 млн баррелей в сутки, что составляет около 5,7% мировых поставок. В декабре группа продлила действие этих ограничений до первого квартала 2025 года, отложив начало их постепенного снятия на апрель.

Согласно обновленному плану, ОАЭ начнут увеличивать добычу с апреля на 138 000 баррелей в сутки ежемесячно. Ожидается, что этот процесс продлится до сентября 2026 года.

15 января стоимость нефти выросла до $83 за баррель из-за опасений относительно санкций США против России, однако впоследствии опустилась ниже $77.

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет опустить мировую цену нефти, чтобы лишить доходов Россию и снизить цену топлива в самих Штатах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп нарушил одно из главных предвыборных обещаний и в его команде нарастает беспокойство. Однако вступив в должность эти важные аспекты просто "пропали из его поля зрения".