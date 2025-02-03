Трамп "охотится" на Гренландию: есть ли шансы у Дании и почему Генсек НАТО хвалит США

Администрация Трампа выбрала агрессивный подход к переговорам по Гренландии.

Президент США Дональд Трамп не отказывается от своей идеи о взятии под контроль острова Гренландия, который является автономной территорией в составе Дании, и который не выставлен на продажу. Как сообщали западные СМИ, Трамп даже успел провести телефонный разговор "в агрессивной манере" с датским премьером Метте Фредериксен.

Трамп "был настроен на конфронтацию", несмотря на предложения Фредериксен усилить сотрудничество Дании и США по военным базам и разработке полезных ископаемых на этой территории. В конце концов премьер дала понять: Гренландия не продается, несмотря на большой интерес Америки.

Несмотря на утверждение Трампа о том, что население острова "хочет быть из США", сами гренландцы в подавляющем большинстве отвергают эту идею. Результаты свежего опроса свидетельствуют о том, что 85% жителей острова против того, чтобы Гренландия становилась частью Соединенных Штатов.

Что происходит вокруг покрытых льдом территорий — далее в материале "Телеграфа".

Скандал с Вэнсом

В эти выходные свой "вклад" в стремительное ухудшение отношений между Копенгагеном и Вашингтоном сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который назвал Данию плохим союзником, обсуждая тему Гренландии.

"Я думаю, что это возможно, — сказал Вэнс, отвечая на вопрос о том, приобретут ли Штаты остров. — Это действительно важно для нашей национальной безопасности. Там есть морские пути, которыми пользуются китайцы, россияне… Откровенно говоря, Дания, которая контролирует Гренландию, не выполняет свою работу и не является хорошим союзником".

Такое заявление задело за живое датского премьера Метте Фредериксен, которая дала понять, что не позволит пятнать репутацию своей страны.

"Мы воевали бок о бок с американцами много-много десятилетий. Мы являемся одним из важнейших и лучших союзников Соединенных Штатов – и поэтому я не хочу, чтобы Данию называли плохим союзником", — сказала Фредериксен в ответ. Дания, как известно, участвовала в войнах в Афганистане и Ираке. И теряла своих солдат в той же степени, что и американцы.

На чьей стороне НАТО?

Но вернемся к теме Гренландии. Трамп отказался исключить использование военных или экономических действий для взятия этих земель под контроль Америки. По прогнозам Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, намерения президента США не станут концом Североатлантического альянса. Более того, Рютте кое в чем согласился с риторикой главы Белого дома, однако призвал к единству всех сторон.

"Когда речь идет об обороне в Арктике, Трамп прав. Что мне очень нравится, так это то, что премьер-министр Дании немедленно провела переговоры с президентом Трампом. По сути, речь шла о высокой необходимости обороны на Севере. Речь идет не только о Гренландию, но и об Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канаде.

Мы все должны работать вместе, чтобы защитить эти территории. И Трамп прав в этом", — заявил Рютте в интервью Bild.

Одобрительная риторика Рютте, известного как "заклинатель Трампа", вероятно, направлена на то, чтобы поубавить пыл республиканца.

Датчане ищут союзников

Дания активно готовится к значительному усилению военного присутствия в Арктике. Речь идет о выделении более двух миллиардов долларов на приобретение трех новых арктических военных кораблей, "которые обеспечат более эффективное и гибкое выполнение задач вокруг Гренландии", дополнительных беспилотников и спутников. На вторую половину года датчане анонсируют еще больше шагов для "усиления сдерживания" в регионе.

Наряду с этим премьер Метте Фредериксен, "глубоко пораженная настоянием Трампа", заручается политической поддержкой европейских союзников. Недавно премьер встретилась с другими лидерами ЕС во время визитов в Берлин, Париж и Брюссель, чтобы обсудить, как лучше отреагировать на внезапные требования американского визави.

"Датчане ищут союзническую солидарность и в то же время призывают своих европейских партнеров в Европейском Союзе и НАТО не нагнетать ситуацию и не ухудшать ее до того, как станет понятна стратегия господина Трампа, если он ее сформулировал", — описывают западные медиа.

В понедельник, 3 февраля, Фредериксен прибыла на ретрит лидеров Евросоюза в Эгмонтском дворце в Брюсселе. По данным "Телеграфа", в повестке дня неформальной встречи — европейская оборона на каждом из флангов, включая северный. Во время общения с прессой датский премьер дипломатически пообещала: можно "найти решение", чтобы увеличить присутствие Америки в Гренландии и тем самым обеспечить большую безопасность в Арктике.

В Бельгии лидеры также обсуждают подготовку к возможной "торговой войне" администрации Трампа против ЕС. Которая, безусловно, коснется Дании и может стать инструментом давления по гренландскому вопросу.

Мир уже увидел, с какой легкостью американский президент распорядился ввести пошлины на товары из Канады — страны, являющейся давним союзником Америки. Трамп не скрывает своих претензий и к Европейскому Союзу, который, по его словам, "ужасно повелся" со Штатами, не покупая товары американского производства.

Метте Фредериксен заявила, что Европе придется жестко ответить, если Белый дом введет обещанные пошлины.

"Я не являюсь сторонницей "торговой войны". На самом деле я выступаю за противоположное, за то, чтобы мы торговали друг с другом, потому что именно торговля создает ценность и процветание как для наших стран, так и для наших людей.

Но очевидно, что если США будут оказывать жесткое давление на европейский рынок, мы ничего не сможем сделать, кроме как жестко ответить, к сожалению. Когда я говорю "к сожалению", это означает, что это коснется обычных людей… Это коснется сотрудников и компаний в США, Европе, Канаде и других странах, вовлеченных в это", — приводят слова Фредериксен СМИ.

Правительство Гренландии воздерживается от резких заявлений

На ряду с решительной позицией датской премьера, в стороне от конфликта с США остается руководство самого острова.

Премьер Гренландии Муте Эгеде ограничился призывами всех сторон к единству и заявлениями типа "гренландцы не хотят быть датчанами, и они также не хотят быть американцами". Соотечественники уже подвергают Эгеде критике и призывают ответить населению на вопрос о его планах в этой "политической драме".

"Прошло три недели. Все, что он сказал, это то, что мы гренландцы и не продаемся. Уже недостаточно взывать к спокойствию и надеяться, что кризис пройдет сам собой. Это свидетельствует об определенной неуверенности в том, чего хочет Наалаккерсуисут (правительство Гренландии — Ред.), и это вызывает беспокойство", — заявил бывший гренландский чиновник Кай Клейст.

На апрель в Гренландии запланированы выборы парламента, что подливает масла в бурный огонь.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, в чем такой интерес 47-го президента США к покрытым льдом землям.

Во-первых, в Гренландии находится самая северная авиабаза США "Туле". Созданная в начале 1950-х годов, она являла собой один из основных элементов обороны Штатов, прикрывавший американскую территорию от возможного удара СССР через Арктику.

Не теряет своей важности "Туле" и в наши дни. Военное издание The Warzone утверждало: если США хотят соперничать с Россией в наращивании сил в регионе, "Туле", вероятно, станет ключевым элементом этой стратегии.

Во-вторых, остров площадью 2,16 млн км² чрезвычайно богат природными ресурсами, в частности нефть и редкоземельные минералы, такие как неодим и диспрозии, которые чаще всего добывают в Китае и России. По мере таяния льда в результате глобального потепления на острове также открывается доступ к залежам цинка, меди, железа, урана.

В-третьих, главный соперник США в мире – Китай – давно стремится расширить свое влияние в Арктике. Пекин, как и Вашингтон, прекрасно понимает не только географическую важность Гренландии, но и ее экономический потенциал.

К слову, кроме планов относительно Гренландии, Дональд Трамп заявлял о намерении вернуть под контроль США Панамский канал, который был передан Панаме при президентстве Джимми Картера. С годами стратегически важный водный путь превратился в зону влияния Китая, чьи компании развернули там активную деятельность. У Трампа определили, что присутствие КНР в районе канала нарушает договор, по которому Вашингтон окончательно передал водный путь в 1999 году, и который определял постоянный нейтралитет этой территории.

"Мы собираемся забрать Панамский канал назад или произойдет что-то очень мощное", — заявлял Трамп.

После встречи с американским госсекретарем Марко Рубио президент Панамы Рауль Мулино объявил о решении не возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инфраструктурной инициативой "Один пояс, один путь". Тем самым, Панама продемонстрировала, что готова идти на условия США.