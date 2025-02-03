Трамп дал заднюю в одном из пунктов политики против Мексики: детали сделки

Похоже, президенты Мексики и США нашли общий язык

В понедельник, 3 февраля, действие пошлин, введённых США в отношении мексиканских товаров, приостановлены на месяц после разговора лидеров двух стран.

Стороны пришли к соглашению. Об этом сообщает The New York Times.

"Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заключила соглашение с администрацией Трампа об отсрочке жестких тарифов, которые должны были вступить в силу во вторник, на месяц, поскольку две страны достигли ряда соглашений о безопасности границ. Шейнбаум согласилась направить 10 000 военнослужащих, которые, по словам президента Трампа, будут останавливать поток мигрантов и нелегальных наркотиков через границу США и Мексики", – говорится в публикации.

Отмечается, что по словам Шейнбаум, взамен на это, Мексика получит по крайней мере временную отсрочку от 25-процентных пошлин, о которых ранее предупредил глава Белого дома. Также Трамп пообещал помощь от правительства США в прекращении перемещения оружия через границу.

Издание напоминает, что президент США 1 февраля объявил об установлении жестких тарифов в отношении товаров из Мексики и Канады в размере 25 процентов и Китая в размере 10 процентов.

Теперь ситуация между США и Мексикой урегулирована, по крайней мере, на месяц, однако пошлины в отношении товаров из Канады и Китая должны начать действовать с 4 февраля.

Между тем, в понедельник Трамп также успел поговорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, но стороны, вероятно, пока не смогли прийти к консенсусу.

Канадский лидер заявил, что ответит США зеркальными тарифами. Также самая густонаселенная провинция Канады, Онтарио, объявила о расторжении контракта на 100 миллионов долларов с сетью Starlink Илона Маска в ответ на пошлины.

В то же время ожидается еще один разговор между главами государств до вступления новых тарифов в силу.

В свою очередь китайские власти заявили о глубоком "разочаровании" действиями США. Официальный Пекин намерен подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО). В МИД Китая также добавили, что будут приняты контрмеры для защиты прав и интересов КНР, не уточняя деталей.