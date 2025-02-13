Директор Института мировой политики Евгений Магда специально для "Телеграфа" о телефонном разговоре Путина с Трампом и условиях окончания войны

Давайте попробуем по пунктам. Во-первых. Последовательность переговоров для Украины неблагоприятна, потому что Трамп сначала говорит с Путиным, потом говорит с Зеленским. Доносит до него то, о чем они с Путиным уже очевидно предварительно договорились. Это позиция, которая делает нас уязвимыми. И противиться этому Украине будет достаточно сложно.

Во-вторых, то, что состоялся разговор Трампа и Путина — это легализация их контактов. Я уверен, что они начались раньше. И потому Трамп действует в логике бизнеса, что, мол, в любом случае можно договориться, можно достичь общих подходов, куда вы денетесь, когда есть необходимость примириться.

То есть он не различает жертву агрессии и ставшую агрессором страну. Таким образом, он фактически переворачивает всю систему международного права, народного права в интересах России, по существу.

В-третьих, скорее всего, будет приостановка войны на условиях, отвечающих российским требованиям. Ведь уже озвучена позиция о том, что Украине нет места в НАТО сегодня, и это полностью отвечает интересам России. Ну и то, что Украина не сможет вернуть оккупированные Россией территории. Здесь возникает вопрос, откуда взять миротворцев, чтобы они обеспечивали устойчивый мир. Но мне кажется, Трамп не будет этим заботиться.

Из этого следует еще один пункт, что остановка войны без наказания агрессора фактически является поощрением агрессора. И это нужно понимать. Кажется, что здесь мы не увидим ничего подобного тому, что было после 1945-го года. Ни Нюрнбергского процесса, ни демилитаризации, ни денацификации. Депутинизации не будет. Будет только развитие путинской России и продолжение тех тенденций, которые были. И это все на одну из европейских стран, сейчас загадывать сложно на какую именно, но, к сожалению, выплеснется с вероятностью более 95%. И к этому нужно быть готовым сейчас. Иначе будет уже поздно.