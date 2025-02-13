Директор платформы New Geopolitics Research Network, военный аналитик Михаил Самусь о новых заявлениях Трампа и его администрации

По ситуации и перспективам. Те тезисы, которые были оглашены вчера представителями администрации США и самим Трампом, были известны задолго до американских выборов и, особенно, в дальнейшем. Более того, именно эти параметры и назывались наиболее реальными рамками возможной заморозки. Потому ни одного сюрприза и никакой неожиданности. Теперь что дальше. Это также достаточно понятно: Украина никоим образом не отказывается от своих суверенных территорий (это абсолютно невозможно) и не отказывается от вступления в НАТО (этот вопрос требует изменений в Конституцию, а это физически трудно представить в текущих условиях). Более того, эти вопросы (территории и наш внешнеполитический курс или внутренняя политика) не могут быть предметом переговоров или соглашений со страной-агрессором. Между тем вполне возможно прекращение огня по линии фронта, которая складывается на данный момент. Без дополнительных условий или дискуссий. Хотя есть вопросы, которые Путину не удастся обойти – обмен Курской области на территории Украины (я бы предлагал обмен на ЗАЭС с прилегающими территориями) и демилитаризацию Крыма и Черного моря (иначе московия в условиях заморозки на суше немедленно возобновит доминирование в Черном море). Вот здесь нужно действительно поработать не только с США, но и с черноморскими странами, особенно с Турцией.

Что главное в этой ситуации для нас – понять, что эта заморозка под давлением Трампа – это период до 2-й Большой российско-украинской войны. Эта война произойдет с очень высокой вероятностью, как только фактор Трампа исчезнет (и одновременно – не исчезнет фактор Путина). Если это принять – тогда не будет эмоциональных качелей и выгорания. Наш план – это подготовка к следующей войне.

Следовательно – рекрутинговая система должна развиваться активно с акцентом на мотивацию и военную подготовку всех граждан Украины (создание Рекрутингового фонда один из вопросов, который требует реализации), корпусная структура ВСУ должна создаваться в кратчайшие сроки (с быстрым лифтом нового поколения генералов, офицеров, сержантов), Силы беспилотных систем развиваться еще более интенсивно, реформы в ОПК – осуществляться радикально с акцентом на частные компании и инициативы, военная юстиция должна сформироваться в эффективную систему.

Параллельная наша задача – наконец-то разбудить Европу. США больше не будут защищать европейцев от московии. Это тот параметр, который должен стать центральным в формировании системы безопасности и обороны Европы. Европейцы должны воспринять, наконец, Украину как неотъемлемую часть Европы, а не буфер, серую зону или предмет торга с московией. Конкретно Европа (вместе с Украиной) должна немедленно сосредоточиться на строительстве объединенных Сил обороны Европы, включая силы стратегического сдерживания. Европейские ССС должны включать: ядерные силы сдерживания, систему ПРО, ударный компонент дальнего радиуса действия (крылатые, баллистические ракеты, ударные дроны). Кроме того – собственная стратегическая разведка и система управления.

Много работы на самом деле. Но если этого не сделать, европейцы и дальше будут только стоять и просить, чтобы их пустили на переговоры между США и московией. Не надо проситься – нужно действовать.

Источник: Facebook- страница Михаила Самуся.