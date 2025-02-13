Украина – это большая шахматная доска? Действительно ли Трамп и Путин договаривались о разделе мира

Трамп и Путин пытаются распределить ключевые сферы влияния, и в центре всего этого — Украина

Разговор новоизбранного президента США Трампа с Путиным стал темой номер 1 для обсуждения. В значительной степени потому, что тема Украины не только говорит о приоритетах, но и о личных симпатиях президента США. Некоторые эксперты даже говорят о том, что Украину сливают.

Что об этом думают эксперты по международной политике, узнавал "Телеграф". Журналист пообщался с политологами Игорем Рейтеровичем и Григорием Перепелицей.

"Несмотря на некоторые неприемлемые для украинцев моменты, сейчас рано делать выводы по поводу разговора Трампа и Путина", — отмечает Игорь Рейтерович. По его словам, заявления следует рассматривать в контексте дальнейших комментариев американского президента (во время общения с журналистами, — Ред .), в частности о продолжении поддержки Украины.

Рейтерович отмечает, что переговорный процесс только начался и будет длительным. Позиция Трампа о скором завершении войны может изменяться. Важными станут результаты Мюнхенской конференции, куда Трамп направил своих представителей.

Политолог также обращает внимание на роль Европы в переговорах. Из последних заявлений ясно, что европейские партнеры не планируют оставаться в стороне. Относительно членства Украины в НАТО, то эксперт призывает не драматизировать ситуацию, поскольку то, что Украину пока не берут, было известно ранее. Важно сосредоточиться на гарантиях безопасности, которые нам должны предоставить США и Европа.

Григорий Перепелица, директор Института внешнеполитических исследований, рассматривает возможный визит Трампа в День Победы в Москву как символическую победу авторитаризма. По его словам, это может означать формирование нового мирового порядка с тремя центрами влияния.

"Если Трамп приедет к Путину на празднование Дня победы, как и Си Цзиньпин, ранее принявший приглашение, это будет означать победу Путина и всего авторитарного мира. Фактически речь идет о разделе мира между тремя лидерами (США, Россией и Китаем, — Ред.) — своеобразный триумвират, хотя неизвестно, насколько таков расклад подходит Трампу".

Несмотря на официальные заявления США о невозможности участия Китая в переговорах, американская сторона фактически и не опровергла этого до конца. Европа может оказаться на обочине мировой политики, поскольку ее даже не проинформировали о переговорах. Хотя мы видим, что реакция Европы возмутительна — Украину просто бросили как объект раздела в этом новом геополитическом раскладе", — говорит Григорий Перепелица.

Ситуация может завершиться глобальным соглашением между Трампом и Путиным о распределении сфер влияния по отношению к Китаю и Европе. Трамп ставит Россию перед сложным выбором: либо согласиться на американские условия, получив контроль над Украиной и распространив влияние на Восточную Европу, где НАТО потеряет свою актуальность, либо придерживаться курса Пекина.

Также ранее Телеграф писал, что разговор Трампа с Путиным – это плохой сигнал для Украины. Так считает украинский волонтер и активист Сергей Стерненко.