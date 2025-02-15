Зеленский дал "совет" украинцам, недовольным отсутствием выборов

Выборы в Украине сейчас нельзя проводить, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности провести выборы в стране, а также рассказал, что делать тем, кто недоволен отсутствием выборов.

Соответствующие заявления прозвучали во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что украинские граждане "не хотят проведения выборов в Украине, поскольку это приведет к оккупации страны".

Он добавил, что сейчас Украина является "единым организмом, который способен защищаться от российской агрессии".

В то же время те граждане Украины, которые в силу разных причин, недовольный отсутствием выборов в стране, могут отказаться от гражданства Украины и выбрать гражданство других стран.

"Речь идет сейчас о будущем нашей страны. Я готов говорить о выборах, но сейчас украинцы не хотят выборов. Нам нужно единство внутри страны. Если кому-то что-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство, если хотят", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности началась 14 февраля и продлится до 16 февраля.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным был намного длиннее, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Все дело в уровне владения английским языком двумя президентами.