Трамп получит желаемое? Названа дата начала работы над соглашением о полезных ископаемых

В Украине есть свои требования к США

Над соглашением о полезных ископаемых, о котором говорил президент США Дональд Трамп, начнут работать уже после 24 февраля. Президент Владимир Зеленский в сентябре прошлого года предложил Штатам совместно разрабатывать украинские ископаемые в рамках своего "плана победы".

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, пишет NHK. По его словам, Украина хочет от США конкретных гарантий безопасности.

"После встречи Зеленского со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения с США", — говорится в материале.

Стефанчук отмечает, что Украина готова сотрудничать с США по поводу полезных ископаемых, но требует конкретных гарантий безопасности. В этом соглашении должны быть учтены права и интересы обоих государств.

По словам Стефанчука, Украина намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит с США.

Напомним, что Зеленскому предложили "улучшенную" версию соглашения о металлах. Новый вариант договоренности содержит существенные изменения и отвечает украинскому законодательству.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о соглашении о полезных ископаемых из США.