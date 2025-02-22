Трамп назвал реальные цифры помощи Украине: не 350 млрд долларов

Реальная цифра суммы помощи Украине отличается от предыдущих слов Трампа

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу цифр военной помощи Украине от Штатов. По его словам, Украина получила 67 млрд долларов военной помощи и 31,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

Об этом сообщает FOX 5 Washington DC. Эти слова прозвучали в ходе встречи с прессой в Белом доме в Вашингтоне. Общая сумма помощи Украине от США не превышает 100 млрд долларов.

Ранее Трамп заявлял о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заставил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов. Также Трамп сказал, что 175 млрд долларов помощи Украине якобы "пропали".

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановке всех программ внешней помощи на 90 дней для их проверки на соответствие внешней политики его администрации.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала вопрос приостановления всех программ внешней помощи, в том числе Украины. Она намекнула, что все это время деньги шли не туда, куда надо.

Как сообщал Телеграф, в США рассматривают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink.