Трамп напугал Европу? Франция и Эстония созывают экстренное заседание министров обороны

Присутствовать будут более двенадцати представителей европейских стран

Поддержка Украины на фоне заявлений президента США Дональда Трампа стала насущным вопросом для Европы. Именно поэтому в понедельник, 24 февраля, Франция и Эстония проведут встречу европейских министров обороны.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что к видеоконференции присоединятся более 12 представителей европейских стран.

Речь идет о Великобритании, Германии, Италии и Польше, а также будут представители Европейского Союза и НАТО. По словам проинформированного источника, эта встреча созывается на фоне опасений по поводу возможных проблем в военной и финансовой поддержке Украины со стороны США.

Также многих европейских политиков беспокоят начатые Вашингтоном переговоры по завершению войны без участия Киева. Это, по мнению собеседника, может изменить архитектуру безопасности Европы на годы вперед.

В то же время на 24 февраля запланировано немало встреч по другим направлениям, к примеру, в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен должна приехать в Киев. А в Брюсселе в этот день состоится встреча министров иностранных дел ЕС.

Добавим, что в США на следующей неделе должны поехать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер для переговоров с Дональдом Трампом.

Напомним, что 21 февраля Зеленский провел ряд разговоров с политиками Швеции, Словении, Чехии и Хорватии.

"Обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и общие шаги, а также обменялись взглядами на завершение войны и гарантии безопасности. Быстрые и слаженные действия – это ключ к достижению справедливого и продолжительного мира", — подчеркнул президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп снова выдал ряд заявлений по переговорам.