Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса о соглашении Украины и США о недрах

Если то, что мы видим в печати правда, то благодаря стараниям украинской команды переговорщиков гоп-стоп Трампа с соглашением о недрах таки превратился в Будапештский меморандум. То есть абсолютно пустая бумажка, которая никого ни к чему не обязывает, но позволяет Трампу хвастаться очередной победой.

Так что Зеленскому можно смело ехать в Вашингтон, подписывать соглашение, трогать Трампа за коленку, ласкать его эго и слушать о величайшем переговорщике в истории, вспоминая слова сенсея "там где вы учились, я преподавал".

Похоже, если бы провели еще один раунд переговоров, Трамп бы еще виноват остался.

Хотя и так неплохо получилось. По крайней мере, сигнал об инвестировании в Украину будет провозглашен на самом высоком уровне. И бесплатно.

Спасибо, конечно, всем неравнодушным чиновникам и достойникам, которые призывали закрыть глаза и подписывать, что дают. И реальная благодарность нашим европейским друзьям, готовым поддержать.

Единственное что пугает, это Трамп так же с Путиным переговоры ведет, как Украину отжать пытался.

Источник – пост Сергея Фурсы в Facebook