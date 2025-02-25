Условия стали мягче: Украина согласна на сделку с США по минералам - FT

Соглашение по добыче редкоземельных металлов Украины будет подписано

Украина согласна подписать сделку с США по добыче редкоземельных металлов. Предварительно известно, что ее условия стали более мягкими.

Как пишет Financial Times, в сделке больше нет требования о праве на 500 миллиардов потенциального дохода от разработки ресурсов. Отмечается, что Киев надеется, что заключение сделки поможет растопить лед в отношениях с Вашингтоном.

"Соглашение о полезных ископаемых — это только часть общей картины. Мы неоднократно слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины", — рассказала изданию вице-премьер и глава переговорной делегации Ольга Стефанишина.

Украинские чиновники также не исключили, что президент Владимир Зеленский отправится "в ближайшие недели" в Вашингтон, чтобы подписать сделку.

Согласно данным издания, в финальной версии от 24 февраля указано создание фонда, в который будут вносить 50% доходов от "будущей монетизации" государственных ресурсов, что включает нефть и газ. Фонд будет инвестировать лишь в украинские проекты.

Также в фонд не будут входить ресурсы, которые уже приносят прибыль украинскому бюджету, то есть "Нафтогаз" и "Укрнафта" не будут связаны с его деятельностью.

Соглашение не содержит в себе никаких гарантий безопасности от США, также в нем не затрагивает размер доли Вашингтона. Считается, что эти моменты будут рассмотрены в других соглашениях.

Еще одним моментом в новом соглашении было включение мандата на инвестирование в Украину. То есть, в тексте указано, что Вашингтон будет помогать Украине с экономическим развитием.

При этом, представители Украины говорят, что соглашение пока будет лишь рамочным и никакие доходы не будут никуда переходить до создания фонда. Это должно дать время на обсуждение всех возможных спорных моментов.

Ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского прокомментировали соглашение о полезных ископаемых из США. В Офисе говорят, что сделка должна решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.