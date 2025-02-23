"Не вижу трагедии": у Зеленского прокомментировали соглашение о полезных ископаемых с США

Соглашение должно решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов

Подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США может состояться в ближайшее время. Однако Украина должна обеспечить свои интересы, поэтому нет ничего удивительного в том, что документ будет тщательно готовиться, проверяться и обсуждаться.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ. Он отметил, что сейчас идет согласование документа между сторонами.

Подоляк добавил, что президент США Дональд Трамп, конечно, исходит из интересов США, но Украину и ее президента Владимира Зеленского интересуют, в первую очередь, украинские интересы. Соглашение должно решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.

"Президент Зеленский относится к подготовке такого документа в рабочем формате. То есть его должны отработать профильные министерства, посчитать тактико-технические параметры. Министерство обороны Офис президента Украины должны оценить, доработать с точки зрения гарантий безопасности, которые также будут прописаны в этом документе. Я не вижу трагедии, что договор обсуждается, обсуждается достаточно тщательно на разных уровнях, созданы рабочие команды и т.д.", – резюмировал Подоляк.

Напомним, что президенту Зеленскому предложили "улучшенную" версию соглашения с США о редкоземельных металлах. Новый вариант договоренности содержит существенные изменения и отвечает украинскому законодательству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что работа над подписанием документа начнется уже с понедельника, 24 февраля. Зеленский рассчитывает встретиться с Трампом на следующей неделе. Ожидается, что там он обсудит соглашение о полезных ископаемых.

Между тем Трамп заявил, что Вашингтон хочет получить от Украины "все, что мы сможем", то есть речь уже идет не только о полезных ископаемых, или нефти и газе. При этом он снова соврал о якобы 350 миллиардах долларов помощи Украине, хотя до этого сам говорил, что там не наберется и 100 миллиардов.