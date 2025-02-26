Інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса про угоду України та США про надра

Якщо те, що ми бачимо в пресі правда, то завдяки старанням української команди перемовників гоп-стоп Трампа з угодою про надра таки перетворився на Будапештський меморандум. Тобто абсолютно порожній папірець, який нікого ні до чого не зобов'язує, але дозволяє Трампу хвалитися черговою перемогою.

Так що Зеленському можна сміливо їхати в Вашингтон, підписувати угоду, трогати Трампа за колінко, ласкати його его і слухати про найвеличнішого перемовника в історії, згадуючи слова сенсея "там де ви навчались, я викладав".

Схоже, якби провели ще один раунд перемовин, то Трамп би ще винен лишився.

Хоча і так непогано вийшло. Принаймні сигнал про інвестування в Україну буде проголошено на самому високому рівні. І безкоштовно.

Дякуємо, звісно, всім небайдужим можновладцям і достойникам, які закликали закрити очі і підписувати, що дають. І реальна вдячність нашим європейським друзям, що готові були підтримати.

Єдине що лякає, це ж Трамп так само з Путіним перемовини веде, як Україну віджати намагався.

Джерело — пост Сергія Фурси у Facebook