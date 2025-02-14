Гарантии безопасности, роль Европы и мирное соглашение: новые заявления Зеленского в Мюнхене

"Телеграф" собрал новые заявления Владимира Зеленского, звучавшие на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский во время панели Strategic Investment: The Future of US-Ukraine Security Cooperation на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что ни одно мирное соглашение не может быть заключено без учета позиции Киева. Кроме того, он заявил, что будущие гарантии безопасности должны охватывать не только Украину, но и всю Европу.

По словам президента, война в Украине – это следствие агрессии России, принесшей разрушение и смерть. Он подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие решения, которые будут способствовать оккупационным планам Кремля.

"Я не буду человеком, который поможет Путину оккупировать мою страну", – заявил Зеленский.

Президент также пояснил, что подписание соглашения о завершении войны в Мюнхене невозможно, поскольку для этого нужно участие всех ключевых сторон, в том числе президента США Дональда Трампа.

"Потому что это Мюнхен, и здесь нет президента Трампа. И здесь мы помним, какие вещи были подписаны. Я таких вещей не повторяю", – заявил он, намекая на Мюнхенское соглашение 1938 года, ставшее символом уступок агрессору.

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности должны стать главным пунктом любого документа о прекращении войны. Они должны охватывать не только Украину, но всю Европу, ведь война в Украине – это вызов для всего континента.

Президент также подчеркнул, что Украина уже является частью Европы и станет равноправным членом Европейского Союза. Он подчеркнул, что голос Европы должен звучать за столом переговоров, а не оставаться на втором плане.

"Европа равноправный партнер, и это видно из-за финансового, военного и гуманитарного вклада, который она осуществляла вместе с нашими друзьями из США", — отметил Зеленский

Зеленский подчеркнул, что без надежных гарантий безопасности Россия получит лишь паузу для подготовки к новой агрессии.

"Без гарантий безопасности мы просто дадим Путину паузу. Я не хочу быть человеком, который помог Путину оккупировать мою страну. Мне важно давить на Путина, Трамп имеет все полномочия ввести санкции", – подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что США никогда не рассматривали Украину как будущего члена НАТО.

"США никогда нас не видели в НАТО и не хотели нас там видеть", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине необходимо существенное укрепление обороноспособности, в частности, увеличение количества бригад и производства оружия. Президент обратил внимание на критический разрыв в количестве военных формирований между Украиной, Европой и Россией.

"Нам нужно более 200 бригад. Реальные бригады в Европе – 82, у нас – 110. Даже вместе у нас меньше бригад, чем в РФ".

Он также призвал европейские страны увеличить производство вооружения и увеличить оборонный потенциал. Если Украина не сможет стать членом НАТО, она должна создать свой мощный оборонный альянс.

"Если не будет НАТО, мы сделаем НАТО в Украине".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с сенаторами в Мюнхене, где с 14 по 16 февраля проходит важная конференция, сделал ряд важных заявлений. Один из них касался дальнейшей помощи США в нашей стране.