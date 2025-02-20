Соглашение об украинских ископаемых таки будет? Что придумали в США, чтобы дожать Зеленского

США исторически не использовали обмен природных ресурсов на помощь, но это проверенный и испытанный инструмент в стратегии Китая в сфере полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп может попытаться заключить упрощенное соглашение с Украиной о полезных ископаемых, чтобы быстро заключить соглашение. Затем будут обсуждаться подробные условия, например, какой частью огромных ресурсов Украины будут владеть США.

Об этом сообщает Reuters. В материале говорится, что планы изменились после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил подробное предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% важнейших полезных ископаемых Украины, включая графит, уран, титан и литий, который является ключевым компонентом в аккумуляторах электромобилей.

Что хочет Трамп

"Этот эпизод ясно показал, что достижение полного соглашения займет время, говорят источники. Но Трамп хочет, чтобы пакт с Украиной был заключен до того, как потенциально позволить большую военную поддержку США Киеву или двигаться вперед с попыткой посредничества в официальных мирных переговорах между Украиной и Россией, чтобы положить конец трехлетней войне", — говорится в сообщении.

Надо вернуть Зеленского к реальности

В настоящее время спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог находится в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить параметры пересмотренного пакта и то, что нужно Украине в обмен на подписание. Зеленский сказал, что встретится с Келлогом 20 февраля "и для нас крайне важно, чтобы эта встреча и общее сотрудничество с Америкой были конструктивными".

На вопрос о том, продолжат ли американские власти добиваться заключения соглашения, говоривший на условиях анонимности советник Трампа сказал о Зеленском: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности".

Попытки заключить соглашение продолжаются, несмотря на раскол между Трампом и Зеленским.

Трамп 19 февраля осудил своего украинского коллегу, назвав его "диктатором без выборов" после того, как Зеленский заявил, что Трамп попал в ловушку российского пузыря дезинформации, что стало ответом на предположение президента США о том, что войну начала Украина.

За последние три года Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, и Трамп заявил, что инвестиции США в украинские полезные ископаемые могут гарантировать, что "мы в какой-то форме вернем эти деньги". Он настаивает на том, чтобы Киев предоставил США концессии на сумму 500 млрд. долларов в знак признания помощи Вашингтона.

Источники сообщили, что для Трампа важно публично дать понять американскому народу, что США возмещают оказанную помощь.

Соглашение не должно быть "хищническим"

Непонятно, в какой степени первоначальное предложение США было оформлено в качестве компенсации за прошлые поставки оружия или будущие поставки. Но Зеленский заявил, что он слишком сильно фокусируется на интересах США и не содержит гарантий безопасности для Киева.

"Я не могу продать нашу страну", — заявил он журналистам 19 февраля.

Третий источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Украина готова заключить соглашение с администрацией Трампа. Другой источник также сказал, что Киев готов заключить соглашение, но оно не должно выглядеть таким "хищническим", как изначально предложенная США договоренность.

Подробности обсуждений в США потенциального соглашения по добыче полезных ископаемых, включая информацию о том, кто в администрации помогал разрабатывать первоначальное предложение, неизвестны.

Просмотренный подход — лишь один из нескольких обсуждаемых в Белом доме вариантов заключения соглашения с Киевом в ближайшие недели. Это необычно сжатые сроки для сложного сектора, где в сделках обычно участвуют частные компании и государственные структуры, а не правительства.

Трамп повторил свое разочарование тем, что большая часть помощи США была грантами, в то время как Европа, по его словам, в основном предоставляла кредиты. "В то время как Соединенные Штаты ничего не получают, они получают свои деньги обратно", — сказал он.

Он также подверг критике отказ Зеленского от главы 50/50, охарактеризовав это как нарушение соглашения без каких-либо доказательств того, что Киев действительно согласился на него. "И у нас было соглашение, основанное на редкоземельных металлах и другом, но они нарушили это соглашение… они нарушили его два дня назад", — сказал Трамп.

Кстати, Зеленский объяснил, почему отказался подписывать соглашение о полезных ископаемых .

Проверенный и испытанный инструмент в стратегии Китая.

Просмотренный, упрощенный подход поможет Соединенным Штатам обойти многочисленные юридические и логистические препятствия и даст время для обсуждения деталей проекта, включая распределение доходов, на более позднем этапе.

"США исторически не использовали обмен природных ресурсов на помощь, но это проверенный и испытанный инструмент в стратегии Китая в сфере полезных ископаемых", — сказала Грейслин Баскаран, директор программы по обеспечению безопасности важнейших полезных ископаемых в Центре стратегических и международных исследований.

Украина крайне заинтересована в построении более глубоких экономических и оборонных отношений с Соединенными Штатами, а также в поиске способа признать значительные инвестиции США, которые они уже вложили в будущее Украины, заявил Тайсон Баркер, бывший заместитель специального представителя США по экономическому восстановлению Украины.

"Украинцы более чем готовы предоставить дополнительные преимущества Соединенным Штатам в виде привилегированного льготного доступа к критически важным минеральным ресурсам в знак признания миллиардов долларов, вложенных американскими налогоплательщиками в Украину", — сказал он. "Это то, над чем украинцы уже некоторое время вырабатывают стратегию".

Баркер заявил, что аналогичные условия необходимо будет предложить и другим странам, внесшим значительный вклад в войну в Украине, включая Канаду, Великобританию, Японию и ЕС.

Однако Россия также стремится раздобыть природные ресурсы Украины, и ее войска, уже захватившие пятую часть Украины, включая запасы редкоземельных металлов, сейчас находятся всего в 6 километрах от гигантского месторождения лития.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, согласно которому США могли получить 50 процентов запасов полезных ископаемых. Журналист Washington Post Джош Рогин писал, что делегация Конгресса США предоставила Зеленскому соответствующий документ, но глава украинского государства не стал его подписывать.