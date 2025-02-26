Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль рассказала, что не так с убеждениями украинцев о США

Да, США – наш союзник, но нужно принять реальность и осознать свой интерес и их.

Альтруизм и бескорыстная помощь никогда не присущи США. Не знаю, почему мы, украинцы, решили поверить в сказку о прекрасном плане Маршалла, который был реализован для Европы, но это сейчас имеет для нас негативные последствия. Ведь на эмоциональном уровне мы чувствуем себя преданными и униженными. Это следствие нашего завышенного ожидания от США.

Наше восприятие США всегда было немного идеалистическим и основывалось на голливудском мифе о героях-защитниках демократии и ценностях. Соответствовало ли это действительности, мы не задумывались, потому что картинка в большинстве своем была слишком красивой.

Сейчас и мы, и остальная Европа просыпаемся после этого гипноза и праведно возмущаемся осознанием грубости, прагматизма и эгоцентризма США. Следует ли возмущаться от продемонстрированной наконец сущности геополитики США? Или осознание неприкрытой сущности интересов администрации Трампа ужаснее лицемерия и скрытое пренебрежение интересами Украины со стороны предыдущей администрации Байдена?

Да, мы с ужасом наблюдаем за водопадом новостей и пытаемся понять, что же будет и чем все для нас обернется. Или наша сделка с США – рэкет и унижение, или это действительно соглашение ни о чем? Или стороны обмениваются толкованиями в информационном пространстве перед своими избирателями только ради PR-побед, действительно ли это о соглашении, подобном плану Маршалла?

Уже можно с уверенностью сказать, что это не рэкет и мы не отдаем наши недра США. Это точно PR с обеих сторон. А вот может ли это соглашение стать для нас активатором развития и перемен, то есть своеобразным планом Маршалла – зависит больше от нас.

Это у нас должно быть понимание того, что мы хотим развивать с помощью американских технологий, капитала и экспертизы. Это у нас должна быть стратегия, как использовать предложенный формат – прежде всего, в наших интересах. И да, на нашем возможном успехе зарабатывать будут и американцы. Они всегда на всех зарабатывают. Это их фишка.

А для тех, кому интересно, чем все же на самом деле был для Европы план Маршалла, о котором так много говорят политики как о манной небесной, предлагаю экскурс в цифры и факты.

Сам автор послевоенной программы американской помощи Европе (European Recovery Program), которую впоследствии стали называть его именем, госсекретарь США Джордж Маршалл в 1948 году уверял, что глобальная цель, которой руководствуются США, – восстановить уверенность европейских народов в экономическом будущем их стран и Европы в целом.

Действительно, благодаря американскому финансированию стран Западной Европы удалось возродить промышленность, банковскую систему, энергетику, аграрный сектор, построить новые социальные институты, сформировать зачатки системы совместной безопасности. Именно реализация плана Маршалла стала толчком для таких альянсов и организаций как НАТО, ОЭСР и впоследствии ЕС.

За 4 года действия плана США потратили на восстановление Европы 13 млрд. долларов. С учетом инфляции и курсовых разниц эта сумма сейчас равняется около 175 млрд долларов. Из них всего 1,5 млрд долларов (эквивалент современных 20 млрд долларов) – в виде льготных кредитов, остальные – грантовая помощь. Уинстон Черчилль называл план Маршалла "самым бескорыстным актом в истории".

Что же осталось за кулисами этого "бесполезного акта" США?

Все гранты, которые предоставлялись Европе, имели четкое целевое назначение: 70% подаренных денег европейские страны потратили на американские товары, продукты, услуги, оборудование, оружие, технологии и ресурсы. Европейцам не разрешили инвестировать американские деньги в развитие собственной нефтепереработки, предложив им покупать продукт переработки американских нефтяных компаний.

План Маршалла на долгие годы предотвратил создание собственной европейской финансовой системы, установив господство американского доллара как новой мировой валюты. США предоставляли кредиты европейским странам на те экономические проекты, которые отвечали интересам США. Эти кредиты европейцы получали из спецфондов, которые они софинансировали. Долги европейцы возвращали Америке с процентами в течение 20 лет – вплоть до начала 70-х.

За 1948 по 1952 год ВВП США увеличился на 50% благодаря экспорту в Европу аграрной продукции, продаже товаров машиностроения, энергетических ресурсов и технологий. В пересчете на "современные деньги" Америка не только вернула 20 млрд долларов, выданных европейцам кредитов и около 10 млрд долларов в виде процентов, но и зацементировала военное, экономическое и безопасное господство в Европе. Кроме того, в США вернулись 108 млрд. долларов, которые Европа получила от них в виде грантов.

P.S. я думаю было бы очень интересно увидеть инфографику реального распределения средств, предоставленных Украине. Даже это будет очень eye-opening

Источник: пост Зеркаль в Facebook