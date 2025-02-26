Шмыгаль раскрыл детали соглашения о полезных ископаемых с США (основные пункты)

Документ будет рассмотрен правительством Украины и окончательно согласован в ходе переговоров между президентами Украины и США

В среду, 26 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным ископаемым. Сейчас это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

Об этом Шмыгаль рассказал в эфире национального телемарафона. По его словам, фактически, это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу.

Инвестиционный фонд будет наполнять США и Украина

"Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США будут совместно управлять и наполнять", — рассказал Шмыгаль.

Кстати, какие полезные ископаемые спрятаны в недрах нашей страны, вы можете узнать в материале "Телеграфа".

Премьер-министр говорит, это соглашение напрямую связано с гарантиями безопасности Украины. Поэтому ни президент Владимир Зеленский, ни Кабмин не будут рассматривать его без этого.

Безопасностный характер этого соглашения — это приоритет для нашей страны

"В преамбуле соглашения очень четко указано, что, принимая во внимание желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения. Я прямо цитирую текст, и это важно для нас, чтобы понять, с какой целью оно заключено. Безопасный характер этого соглашения — это приоритет номер один для нашей страны, правительства и президента", — подчеркнул премьер.

В соглашении содержится ссылка на Будапештский меморандум, который подчеркивает вклад Украины в международную безопасность путем отказа от третьего по величине ядерного арсенала в мире.

Ожидается, что документ будет рассмотрен правительством Украины и окончательно согласован во время переговоров между президентами Украины и США.

Основные положения соглашения о редкоземельных металлах:

создание инвестиционного фонда — Украина и США на равных будут управлять Фондом восстановления Украины;

привязка к гарантиям безопасности — соглашение является частью архитектуры безопасности, включая поддержку вступления Украины в НАТО или альтернативные гарантии;

финансирование фонда — 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будут направляться в фонд;

совместные взносы США и Украины — средства будут инвестированы в восстановление, экономику и безопасность Украины;

признание вклада Украины в международную безопасность — упоминание об отказе от ядерного арсенала (отсылка к Будапештскому меморандуму);

управление фондом — осуществляется совместно правительствами Украины и США.

Соглашение соглашения — что известно

Издание Financial Times со ссылкой на источники 25 февраля писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. В тексте отмечалось, что Украина готова подписать соглашение, предусматривающее совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

По информации FT, окончательный вариант соглашения предполагает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов по продаже редкоземельных ресурсов.

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