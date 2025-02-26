"Будапештский меморандум по минералам": украинцы оценили новую версию сделки с США

В сети обсуждают новую версию договора по РЗМ

Информация о том, что Украина согласилась на подписание новой сделки по минералам с США не осталась без внимания украинцев. Хотя полной версии документа пока еще нет, но в сети уже предположили, что документ не выглядит жизнеспособным.

В частности украинский блогер и один из основателей "Демсокиры" Антон Швец отметил, что документ сейчас выглядит чисто как способ показать какую-то победу избирателям. Вместе с тем, он отметил, что к какому-то прочному миру документ не приведет.

Блогер и бизнесмен Роман Шрайк тоже сообщил, что не считает документ жизнеспособным.

Блогер и военнослужащий Александр Карпюк (Серж Марко) сравнил документ с Будапештским меморандумом, который, как известно, гарантировал Украине безопасность, но в конечном итоге показал свою бесполезность.

Медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин тоже нашел такое сравнение уместным.

Политтехнолог, публицист и общественный деятель Виктор Таран предложил пока не делать выводы из этого соглашения, поскольку полный текст пока недоступен. Однако он подчеркнул, что похожий договор Вашингтон хочет подписать с Москвой и за этим поворотом событий очень пристально следят в Пекине.

А вот главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко считает, что в документе для Украины мало хорошего.

Ранее "Телеграф" писал, что у Зеленского прокомментировали соглашение о полезных ископаемых из США. В Офисе говорят, что сделка должна решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.