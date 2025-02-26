Будет ли Украина должна США по "Соглашению о полезных ископаемых": Зеленский объяснил

Главное — не стать должниками, заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вернет и "10 центов долга" по соглашению о добыче полезных ископаемых с США.

Об этом сообщает "РБК-Украина". Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил: для него главное в работе над этим соглашением — чтобы Украина не стала должником. Это было бы несправедливо по отношению к нашей стране, подчеркнул президент.

Зеленский также отметил: над этим договором активно работали команды с украинской и американской стороны.

"В сделке нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении, то я считаю, что там мы партнеры", — сказал Зеленский.

Напомним, Украина и США завершили работу над соглашением о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых. Этот документ предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления нашей страны.

Соглашение, вероятно, будет подписано во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, 28 февраля.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал соглашение о полезных ископаемых из США. В Офисе говорят, что соглашение должно решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.