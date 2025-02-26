Будут ли США поставлять Украине военную помощь и дальше: Трамп дал ответ

Трамп добавил, что переговоры по обеспечению гарантий безопасности для Украины все еще продолжаются

Президент США Дональд Трамп дал понять, что США почти не будут участвовать в поставке военной помощи Украине. Эта задача будет переведена на Европу, которая теперь в значительной степени будет ответственна за оборонную помощь украинским войскам, в том числе за предоставление средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на беседу Трампа с представителями СМИ в Белом доме. Журналисты спросили его, будут ли США оказывать Украине военную помощь после подписания соглашения о полезных ископаемых.

"Европа будет в значительной степени ответственна за это", – заявил в ответ Трамп, добавив, что это в значительной степени касается и предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

Кроме того, Трамп подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон обращался за поддержкой в США, поскольку Парижу и Лондону нужна помощь Вашингтона в обеспечении гарантий для Украины. По словам американского президента, "переговоры продолжаются".

"Я не думаю, что это будет проблемой, многие хотят к этому приобщиться. Я говорил с Россией, кажется, для них это не проблема, я думаю, они это понимают", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал соглашение о полезных ископаемых из США. В Офисе говорят, что соглашение должно решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Предполагается, что уже 28 февраля Зеленский отправится с визитом в Вашингтон и подпишет там соглашение о полезных ископаемых.