Российский социолог-оппозиционер Игорь Эйдман прокомментировал итоги переговоров в Белом доме

У Зеленского не было выбора. Только очень недалекие или злонамеренные люди могут осуждать Зеленского за то, что он как-то недостаточно прогнулся перед Трампом. Как бы Зеленский себя не вел, эти "переговоры" ничем хорошим для Украины закончиться не могли.

В сериале "Домашний арест" есть такой сюжет. Одного из персонажей жена уговорила попросить знакомого, ставшего большим начальником, о помощи с работой. Они в прошлом были скорее врагами, поэтому начальник решил поиздеваться над просителем и потребовал, чтобы в обмен на помощь, тот поцеловал его в задницу. С большим трудом жена уговорила просителя это сделать. Однако вместо высокооплачиваемой работы начальник просто выгнал его после унижения из кабинета.

Трамп и Вэнс не собирались ничего давать Зеленскому. Они хотели заставить его поцеловать себя (а ещё и виртуально Путина впридачу) в задницу, без всяких гарантий что-то получить взамен. Как бы себя Зеленский не вел, он не получил бы продолжения помощи США, а только — унижение и принуждение к капитуляции.

Очевидно, что у Трампа и Вэнса был заранее подготовленный сценарий унижения Зеленского (отсюда и беспрецедентная публичность переговоров). Они, по сути, пытались заставить украинского президента объявить о поражении в войне и унизительно просить о мире на российских условиях, поручив Трампу согласовать с Путиным детали предстоящей сдачи Украины. На случай, если Зеленский на это не согласится, Трамп и Вэнс заранее запланировали прицепиться к нему, устроить скандал и сорвать переговоры.

Зеленский не пошел на капитуляцию, а значит скандал стал неизбежным. Будь Зеленский хоть во фраке, и чтобы он не говорил — это ничего не изменило бы.

Подонкам не удалось унизить украинского президента. Зеленский уехал из Вашингтона с гордо поднятой головой. Большая часть Европы на его стороне. Он вызвал ещё большие симпатии лидеров свободного мира, к которым мошенник и вымогатель Трамп естественно не относится.

Источник: пост Эйдмана в Facebook.