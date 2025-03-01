У Зеленского не было выбора — предлагать помощь в США никто и не собирался - Игорь Эйдман
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Российский социолог-оппозиционер Игорь Эйдман прокомментировал итоги переговоров в Белом доме
У Зеленского не было выбора. Только очень недалекие или злонамеренные люди могут осуждать Зеленского за то, что он как-то недостаточно прогнулся перед Трампом. Как бы Зеленский себя не вел, эти "переговоры" ничем хорошим для Украины закончиться не могли.
В сериале "Домашний арест" есть такой сюжет. Одного из персонажей жена уговорила попросить знакомого, ставшего большим начальником, о помощи с работой. Они в прошлом были скорее врагами, поэтому начальник решил поиздеваться над просителем и потребовал, чтобы в обмен на помощь, тот поцеловал его в задницу. С большим трудом жена уговорила просителя это сделать. Однако вместо высокооплачиваемой работы начальник просто выгнал его после унижения из кабинета.
Трамп и Вэнс не собирались ничего давать Зеленскому. Они хотели заставить его поцеловать себя (а ещё и виртуально Путина впридачу) в задницу, без всяких гарантий что-то получить взамен. Как бы себя Зеленский не вел, он не получил бы продолжения помощи США, а только — унижение и принуждение к капитуляции.
Очевидно, что у Трампа и Вэнса был заранее подготовленный сценарий унижения Зеленского (отсюда и беспрецедентная публичность переговоров). Они, по сути, пытались заставить украинского президента объявить о поражении в войне и унизительно просить о мире на российских условиях, поручив Трампу согласовать с Путиным детали предстоящей сдачи Украины. На случай, если Зеленский на это не согласится, Трамп и Вэнс заранее запланировали прицепиться к нему, устроить скандал и сорвать переговоры.
Зеленский не пошел на капитуляцию, а значит скандал стал неизбежным. Будь Зеленский хоть во фраке, и чтобы он не говорил — это ничего не изменило бы.
Подонкам не удалось унизить украинского президента. Зеленский уехал из Вашингтона с гордо поднятой головой. Большая часть Европы на его стороне. Он вызвал ещё большие симпатии лидеров свободного мира, к которым мошенник и вымогатель Трамп естественно не относится.
Источник: пост Эйдмана в Facebook.
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