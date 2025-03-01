Украинцы начали собирать деньги на "ядерку" после ссоры Зеленского и Трампа. Сколько миллионов уже есть

Сумма растет на глазах

Ядерное оружие помогло бы Украине противостоять российской агрессии. После провальных переговоров между президентами Украины и США в Вашингтоне 28 февраля, завершившихся конфликтом и обвинениями Трампа в сторону Зеленского, что тот не хочет мира, украинцы начали собирать деньги на "ядерку", на "банке" уже более 6 миллионов гривен.

Сбор средств для производства ядерного оружия для Украины, по просьбе украинцев, открыл соучредитель monobank Олег Гороховский около 1 часа ночи на 1 марта. Только за первые полчаса сбора украинцы задонатили 2 миллиона гривен.

К утру сумма утроилась. По состоянию на 8:50 1 марта собрано 6 512 615 26 гривен. Сумма продолжает активно расти.

Что произошло на переговорах Зеленского и Трампа

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Лидеры обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Но во время встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, Зеленский покинул Белый дом, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, обвинив в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну. После ссоры Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором ответил на упреки Трампа о нежелании мира и объяснил свою позицию.

Как сообщал "Телеграф", государственный секретарь США Марко Рубио на днях заявил, что США считают идею Украины о возвращении ядерного оружия "несерьезной". Кроме того, там считают, что наличие оружия массового поражения не решит наших проблем.