"Это напоминало драку в баре": что на Западе пишут о споре Зеленского, Трампа и Вэнса

Встреча, которая началась радушно, быстро обрела другое настроение.

В пятницу, 28 февраля, во время встречи в Овальном кабинете произошел словесный спор между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом. Эмоциональная перепалка по поводу условий завершения войны сразу же попала на первые полосы мировых СМИ.

"Телеграф" проанализировал, что об эмоциональном разговоре лидеров пишут западные медиа.

"Страсти разгораются, а голоса повышаются во время чрезвычайно напряженной встречи", — отмечает газета The New York Times.

Издание описывает, как президент Трамп и вице-президент Вэнс "громко ругали" президента Украины в телевизионной перепалке, "подобной которой не было в Овальном кабинете между американским президентом и иностранным лидером за все время существования Белого дома".

Главный корреспондент NYT в Белом доме Питер Бейкер описывает, как Трамп и Вэнс обвинили Зеленского в том, что он недостаточно благодарен за поддержку США в войне с Россией, и "пытались силой заставить его заключить мирное соглашение на любых продиктованных американцами условиях".

"На повышенных тонах и с разжиганием страстей господин Трамп угрожал вообще оставить Украину, если господин Зеленский не пойдет навстречу…

Обмен мнениями перед телекамерами стал одним из самых драматичных моментов, когда-либо происходивших в Овальном кабинете, и подчеркнул радикальный разрыв в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной с момента вступления Трампа в должность президента", — пишет Бейкер.

По мнению журналиста, Трамп фактически встал на сторону России, "ложно обвиняя Украину в развязывании войны и называя Зеленского "диктатором".

Корреспондент британской газеты The Telegraph Роланд Олифант высказывает мнение: случившееся "за пределами худшего сценария для Украины".

"Дипломатическая катастрофа. Нет другого способа это описать.

Из всех возможных результатов сегодняшней высокопоставленной встречи в Белом доме спор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом был точно не тем, что кто-то мог бы предвидеть.

Это за пределами худшего сценария.

Но могло быть хуже — они могли начать бросаться кулаками", — анализирует медийщик.

Он напоминает, как до этого Зеленский и его команда пытались не говорить плохо о Трампе и не покидали попыток достучаться до него публично и приватно, до и после предвыборной кампании.

"Эммануэль Макрон и Кир Стармер на этой неделе делали то же самое, пытаясь проложить путь для визита Зеленского через свою осторожную политику с Трампом.

Все это было уничтожено, когда Джей Ди Вэнс в агрессивном, назидательном тоне сказал Зеленскому: "Вы должны сказать несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки".

В отличие от Макрона и Стармера, Зеленский не выдержал".

"Трамп — отличный шоумен. Трудно поверить, что он не понимал, куда это приведет. Трудно поверить, что это не была намеренная ловушка", — считает Олифант.

Газета The Washington Post констатирует: украинский лидер приехал в Вашингтон с целью не допустить отказа Трампа от поддержки Киева в пользу Москвы, но столкнулся с гневом американского президента.

"Президент Дональд Трамп набросился на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу во время впечатляющей встречи, которая может определить будущее войны и мира в Европе на поколение вперед. Однако в определенные моменты она больше напоминала драку в баре с яростными требованиями Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса относительно уважения и благодарности со стороны украинского лидера военного времени.

Горячие перепалки — когда Трамп, Зеленский и Вэнс иногда перекрикивали друг друга — были поразительным нарушением этикета Овального кабинета, где даже жесткие встречи обычно проходят спокойными голосами и дипломатическим языком.

Но не в этот раз. Трамп заявил Зеленскому, что у него нет никаких рычагов влияния, и он не в той позиции, чтобы выдвигать требования к США".

Британская газета The Times публикует оперативный анализ своего американского редактора Дэвида Чартера. По его мнению, конфронтация Зеленского с Трампом усложняет позицию Украины.

"Это было самое недипломатическое проявление от иностранного лидера, приглашенного во внутренний круг президента США, которое когда-либо видели, и хотя некоторые сторонники Украины отдадут Зеленскому должное за то, что он стоял на своем, он опрометчиво продолжал свою линию.

Результаты были очевидны для всего мира — Вєнс и Трамп были явно взбешены, и задача завоевать сильное соглашение для Украины стала намного труднее.

Война слов продолжалась целых десять минут. Она была спровоцирована тем, что Трамп поставил себя в позицию стоящего между Россией и Украиной посредника вместо того, чтобы, как европейцы, четко занять сторону Украины.

Что Зеленский не понял, так это то, что Трамп считает эту позицию лучшей для того, чтобы привлечь обе стороны к переговорам и вывести их на компромиссы. Трамп направил положительные сигналы Зеленскому еще в начале встречи, отказавшись повторить свои призывы к украинскому лидеру провести выборы", — убежден Чартер.

The Hill публикует материал "Трамп и Вэнс сорвались на Зеленского в противоречивой ссоре в Овальном кабинете".

"Встреча, которая началась вежливо, перешла в другую плоскость, когда Зеленский начал давить на вице-президента Вэнса из-за его предложения достичь дипломатического решения с президентом России Владимиром Путиным для завершения войны".

Медиа напоминает, что встреча в пятницу должна была касаться соглашения, которое позволит США получить доступ к критически важным минералам в Украине. Трамп утверждал, что это соглашение будет способствовать украинской экономике и поможет США вернуть часть средств, предоставленных Украине для борьбы с российскими силами.

"Сразу после встречи Трамп написал в Truth Social, что Зеленский "не готов к миру" и намекнул, что прекращает переговоры с украинским лидером", — говорится в тексте.

Издание The Politico описывает, как Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с оптимизмом, что подписание желаемого для президента Дональда Трампа соглашения о добыче полезных ископаемых стабилизирует их отношения и удержит США на его стороне. "Оказалось, что он шел в засаду", – констатирует медиа.

"Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали обремененного войной лидера во время чрезвычайно напряженного разговора в Овальном кабинете в пятницу, обвинив Зеленского в том, что он не выразил достаточной благодарности за участие США и преувеличивает то, что они назвали слабой дипломатической позицией".

Газета New York Post публикует материал под длинным названием "Трамп сказал Зеленскому, что тот "играет в азартные игры с Третьей мировой войной", в то время как встреча в Овальном кабинете вышла из-под контроля".

"Визит пошел наперекосяк вскоре после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс резко раскритиковал Зеленского за то, что тот, казалось, пренебрег своими американскими коллегами.

Вице-президент заявил, что для Зеленского было "неуважением прийти в Овальный кабинет и спорить на глазах у американских СМИ", что вызвало перепалку между мужчинами", — описывает медиа.

Информационное агентство Associated Press пишет о том, что Встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете "перерастает в открытый антагонизм" (одна из форм конфликта, соперничества, характеризующаяся острой борьбой двух или больше сил — Ред.).

"Это было удивительное проявление открытого антагонизма в Овальном кабинете — месте, более известном своей мрачной дипломатией. Трамп продемонстрировал свои усилия, направленные на то, чтобы заставить Зеленского заключить сделку, по которой США получат долю в ценных полезных ископаемых его страны, и подтолкнуть его к дипломатическому урегулированию войны на условиях американского лидера".

Отметим, что сейчас известно, что Владимир Зеленский срочно покинул Белый дом после спора с руководством США.