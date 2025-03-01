Шквал мемов о споре Зеленского и Трампа не остановить. Вспомнили Януковича

Через юмор украинцы пытаются осмыслить произошедшее

Мемы о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа в Белом доме, переросшей в спор, продолжают распространяться по сети. Украинцы, несмотря на горечь и возмущение, способны на юмор.

"Телеграф" собрал в сети самые яркие мемы. В контексте спора двух президентов украинцы упомянули еще двоих — беглого президента Виктора Януковича и самопровозглашенного главу Беларуси Александра Лукашенко с его "картами".

Что произошло на переговорах Зеленского и Трампа

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Лидеры обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Но во время встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, Зеленский покинул Белый дом, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, обвинив в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну. После ссоры Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News, в котором ответил на упреки Трампа о нежелании мира и объяснил свою позицию.