Російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман прокоментував підсумки переговорів у Білому домі

Зеленський не мав вибору. Тільки дуже недалекі чи зловмисні люди можуть засуджувати Зеленського за те, що він якось недостатньо прогнувся перед Трампом. Як би Зеленський не поводився, ці "переговори" нічим хорошим для України закінчитися не могли.

У серіалі "Домашній арешт" є такий сюжет. Одного з персонажів дружина вмовила попросити знайомого, який став великим начальником, про допомогу з роботою. Вони в минулому були скоріше ворогами, тому начальник вирішив познущатися з прохача і зажадав, щоб в обмін на допомогу, той поцілував його в дупу. Насилу дружина вмовила прохача це зробити. Проте замість високооплачуваної роботи начальник просто вигнав його після приниження з кабінету.

Трамп та Венс не збиралися нічого давати Зеленському. Вони хотіли змусити його поцілувати себе (а ще й віртуально Путіна на додачу) у дупу, без жодних гарантій щось отримати натомість. Як би себе Зеленський не поводив, він не отримав би продовження допомоги США, а лише приниження та примус до капітуляції.

Очевидно, що Трамп і Венс мали заздалегідь підготовлений сценарій приниження Зеленського (звідси й безпрецедентна публічність переговорів). Вони, по суті, намагалися змусити українського президента оголосити про поразку у війні та принизливо просити про мир на російських умовах, доручивши Трампу погодити з Путіним деталі майбутньої здачі України. Якщо Зеленський на це не погодиться, Трамп і Венс заздалегідь запланували причепитися до нього, влаштувати скандал і зірвати переговори.

Зеленський не пішов на капітуляцію, а отже скандал став неминучим. Навіть якби Зеленський був у фраку, і що б він не говорив — це нічого не змінило б.

Покидькам не вдалося принизити українського президента. Зеленський поїхав із Вашингтона з гордо піднятою головою. Більшість Європи на його боці. Він викликав ще більші симпатії лідерів вільного світу, до яких шахрай та здирник Трамп звісно не відноситься.

Джерело: пост Ейдмана у Facebook.