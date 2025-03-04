Никогда не думал, что застану время, когда США станут союзником России - Сергей Стерненко
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Украинцам пора объединиться
Никогда не думал, что застану время, когда США станут союзником России, Ирана и КНДР.
Но что уж.
На долю нашей нации выпадали и более тяжелые испытания.
Если поддадимся американскому шантажу – исчезнем.
Если объединимся сами и разбудим Европу, шансы еще есть.
И, конечно, нужно наращивать помощь войску.
Дроны уже спасали наше положение, когда США на полгода останавливали помощь.
Сейчас снова стоит усилить р***рез.
Источник: пост Стерненко в Telegram
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