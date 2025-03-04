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Никогда не думал, что застану время, когда США станут союзником России - Сергей Стерненко

Автор
Сергей Стерненко
Дата публикации
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Автор
Никогда не думал, что застану время, когда США станут союзником России Новость обновлена 04 марта 2025, 08:12

Украинцам пора объединиться

Никогда не думал, что застану время, когда США станут союзником России, Ирана и КНДР.

Но что уж.

На долю нашей нации выпадали и более тяжелые испытания.

Если поддадимся американскому шантажу – исчезнем.

Если объединимся сами и разбудим Европу, шансы еще есть.

И, конечно, нужно наращивать помощь войску.

Дроны уже спасали наше положение, когда США на полгода останавливали помощь.

Сейчас снова стоит усилить р***рез.

Источник: пост Стерненко в Telegram

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Теги:
#США #Россия #Военная помощь