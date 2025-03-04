Украинцам пора объединиться

Никогда не думал, что застану время, когда США станут союзником России, Ирана и КНДР.

Но что уж.

На долю нашей нации выпадали и более тяжелые испытания.

Если поддадимся американскому шантажу – исчезнем.

Если объединимся сами и разбудим Европу, шансы еще есть.

И, конечно, нужно наращивать помощь войску.

Дроны уже спасали наше положение, когда США на полгода останавливали помощь.

Сейчас снова стоит усилить р***рез.

Источник: пост Стерненко в Telegram