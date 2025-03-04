Ніколи не думав, що застану часи, коли США стануть союзником Росії - Сергій Стерненко
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Українцям час об'єднатися
Ніколи не думав, що застану часи, коли США стануть союзником Росії, Ірану та КНДР.
Але що вже.
На долю нашої нації випадали і тяжчі випробування.
Якщо піддамось американському шантажу — зникнемо.
Якщо обʼєднаємось самі та розбудимо Європу — шанси ще є.
І, звісно, треба нарощувати допомогу війську.
Дрони вже рятували наше становище, коли США на пів року зупиняли допомогу.
Зараз знову варто посилити р***різ.
Джерело: пост Стерненко у Telegram.
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