Українцям час об'єднатися

Ніколи не думав, що застану часи, коли США стануть союзником Росії, Ірану та КНДР.

Але що вже.

На долю нашої нації випадали і тяжчі випробування.

Якщо піддамось американському шантажу — зникнемо.

Якщо обʼєднаємось самі та розбудимо Європу — шанси ще є.

І, звісно, треба нарощувати допомогу війську.

Дрони вже рятували наше становище, коли США на пів року зупиняли допомогу.

Зараз знову варто посилити р***різ.

Джерело: пост Стерненко у Telegram.